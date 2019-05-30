«اتصالات» تتيح خدمات «الجيل الخامس» في الدولة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «اتصالات»، اليوم، عن أن خدمات شبكة الجيل الخامس (5G) فائقة السرعة، أصبحت متاحة الآن لاستخدام جميع عملائها في دولة الإمارات، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وذكرت الشركة في بيان أنه بموجب هذا الإنجاز، بات بإمكان عملاء «اتصالات» ابتداءً من اليوم، الاستمتاع من خلال الهاتف الذكي (ZTE Axon 10 Pro) الداعم لهذه الشبكة، بسرعة فائقة تصل إلى واحد غيغابت في الثانية، وبزمن استجابة أسرع يصل إلى واحد مللي ثانية، مشيرة إلى انه سيتم الإعلان عن الهواتف الذكية الأخرى الداعمة لشبكة الجيل الخامس خلال العام الجاري.

وأضافت أنه سيكون بإمكان جميع عملاء «اتصالات» سواء مشتركي الخطوط المدفوعة مسبقاً أو المشتركين بنظام الفاتورة الشهرية، أو مشتركي باقات الأعمال، الوصول إلى شبكة الجيل الخامس والتمتع بمميزاتها، باستخدام باقات البيانات الحالية.

ولفتت «اتصالات» إلى أنه شبكة الجيل الخامس المتقدمة، ستوفر قائمة لا حصر لها من الإمكانات والحلول والخدمات المبتكرة مثل تقنيات الواقع المعزّز والافتراضي، والتشغيل الآلي، والمركبات ذاتية القيادة، والروبوتات المتقدمة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتكنولوجيا القابلة للارتداء.

وبينت أن سرعة الجيل الخامس تبلغ 20 ضعفاً مقارنة بسرعة الجيل الرابع، وتوفر وقت استجابة أسرع، ما يتيح للمستخدمين تشغيل فيديو بدقة 4K في أي مكان وفي أي وقت، دون أي تأخر.

يشار إلى أنه يمكن لعملاء «اتصالات» تجربة خدمات الجيل الخامس واقتناء هاتف (ZTE Axon 10 Pro) عن طريق زيارة «مارينا مول» في أبوظبي، و«دبي مول»، حيث يمكن الحصول على الهاتف بخطة دفع ذكية من «اتصالات» بعقد مدته 12 أو 18 أو 24 شهرا، بأسعار تبدأ من 241 درهماً.