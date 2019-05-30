طول إجازة عيد الفطر يرفع حجوزات السفر بنسب وصلت إلى 50%

المصدر: أزاد عيشو - دبي عبير عبدالحليم - أبوظبي

قال مديرو ومسؤولو وكالات سفر وسياحة، إن طول مدة إجازة عيد الفطر المقبل، رفعت حجوزات السفر بنسب وصلت إلى 50%، مشيرين إلى أن حجوزات عدد من الوجهات أصبحت كاملة العدد، فيما هناك صعوبة في إيجاد مقاعد على الرحلات الحالية.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن الإجازة الطويلة التي تصل إلى تسعة أيام شاملة عطلة نهاية الأسبوع بعد قرار ضم يوم الأحد الموافق الثاني من يونيو 2019 إلى الإجازة، أدت إلى إيجاد طلب على وجهات جديدة بعيدة نسبياً في الشرق الأقصي وأوروبا الولايات المتحدة وأستراليا بجانب الوجهات التقليدية القريبة.

وأكدوا أن هناك إقبالاً من بعض العائلات على تعديل حجوزاتها لتشمل أياماً إضافية بعد أن كانت مترددة في السفر وفقاً لمدة الإجازة المتوقعة.

وكشف رصد أجرته «الإمارات اليوم»، عن ارتفاع ملحوظ في متوسط أسعار تذاكر الطيران إلى وجهات عربية شعبية مثل مصر والأردن ولبنان، حيث سجل متوسط أسعار الرحلات الجوية إلى بيروت نحو 7000 درهم.

أسعار التذاكر

وتفصيلاً، أظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم»، أن متوسط أسعار تذاكر الطيران شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام الأخيرة مع الإعلان عن عطلة عيد الفطر المقبل، لاسيما على ثلاث وجهات عربية تعد أكثر شعبية، حيث وصل متوسط سعر التذكرة على الدرجة السياحية بالنسبة للرحلات الجوية من المطارات الإماراتية إلى القاهرة إلى نحو 6900 درهم، للمغادرة يوم الجمعة في الـ31 مايو الجاري والإياب في الثامن من يونيو المقبل أي الفترة التي تتزامن مع بدء وانتهاء الإجازة. وتشمل هذه الأسعار الرحلات الجوية المباشرة بين الوجهتين دون توقف.

ووصل متوسط أسعار تذاكر السفر إلى العاصمة الأردنية، عمان إلى نحو 6000 درهم للسفر في المواعيد ذاتها على الدرجة السياحية، فيما سجل متوسط أسعار الرحلات الجوية إلى بيروت نحو 7000 درهم.

وأظهرت المواقع الشبكية لشركات الطيران التي تسير رحلات جوية مباشرة بين هذه الوجهات نفاد تذاكر السفر على معظم الرحلات لهذه المواعيد على الرحلات.

وجهات شعبية

إلى ذلك، قال المدير العام لشركة «أصايل للسياحة»، رياض الفيصل، إن الجزء الأكبر من الحجوزات على الوجهات العربية الشعبية مثل مصر والأردن ولبنان تركز في الأيام القليلة الماضية بعد الإعلان الرسمي عن عطلة عيد الفطر، لافتاً إلى أن «طول فترة الإجازة التي تصل إلى تسعة أيام شاملة عطلة نهاية الأسبوع، شجع الكثير على السفر وحجز تذاكرهم في وقت قريب من مواعيد المغادرة».

وأوضح الفيصل أن أسعار الحجوزات التي تتم في اللحظات الأخيرة هي مرتفعة عادة ومع الضغط الكبير على الحجوزات ارتفعت الأسعار إلى مستويات كبيرة في فترة قصيرة، مشيراً إلى أن جزءاً من الرحلات، خصوصاً تلك التي تتزامن مع بدء وانتهاء الإجازة سجل معدلات إشغال بنسبة 100%.

وأضاف أن طول إجازة العيد رفع الطلب على السفر بنسبة 50% خلال أيام معدودة، لافتاً إلى نفاد تذاكر الدرجة السياحية على بعض الرحلات.

ونصح الفيصل المتعاملين الراغبين في الحصول على أسعار أفضل والسفر بكلفة أقل خلال عطلة العيد اعتماد تواريخ مرنة أثناء البحث، والنظر في خيارات الرحلات بما في ذلك المباشرة وغير المباشرة.

زيادة في الطلب

من جهته، قال المدير العام شركة «بالحصا» للسياحة، ناروز سركيس، إن هناك زيادة في الطلب على السفر بنسبة تفوق 30% بعد الإعلان رسمياً عن فترة إجازة العيد، لافتاً إلى أن رحلات كثيرة أصبحت كاملة العدد، فيما يصعب وجود أماكن على الرحلات إلى بعض الوجهات على الرغم من كثرة شركات الطيران التي تقوم بتشغيل رحلاتها من دبي والدولة عموماً.

وأضاف سركيس أن الإجازة الطويلة أدت الى إيجاد طلب على السفر إلى وجهات بعيدة مثل الشرق الأقصى، خصوصاً ماليزيا وبانكوك وبعض الدول الأوروبية، وذلك بجانب الوجهات التقليدية القريبة التي عليها طلب سابقاً مثل أذربيجان وأرمينيا وجورجيا والوجهات العربية التقليدية مثل مصر والأردن ولبنان.

وأشار إلى وجود ارتفاع كبير في أسعار التذاكر بالنسبة للحجوزات المتأخرة، موضحاً أن أسعار تذاكر القاهرة على سبيل المثال ارتفعت بنسب جاوزت 80% كما ارتفعت أسعار تذاكر بعض الوجهات لتفوق أسعار التذاكر والإقامة في الفنادق قبل أيام عدة فقط.

تعديل الحجوزات

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «نيرفانا» للسفر والسياحة، علاء العلي، إن طول مده إجازة عيد الفطر رفع حجوزات السفر بنسب وصلت إلى 30% على الأقل، كما أصبحت حجوزات عدد من الوجهات على رأسها مصر وأذربيجان كاملة العدد، مشيراً إلى أن هناك صعوبة في إيجاد مقاعد على الرحلات الحالية.

وأضاف العلي أن هناك إقبالاً من بعض العائلات كذلك على تعديل حجوزاتها بحيث تشمل ليالي إضافية، فضلاً عن تغيير أيام السفر نفسها للاستفادة من طول مدة الإجازة، لافتاً إلى أن طول مدة الإجازة جعل هناك إقبالاً على وجهات جديدة طويلة مثل الولايات المتحدة وأستراليا، بجانب وجهات أخرى خصوصاً الوجهات الأوروبية مثل لندن وميونيخ والبوسنة وأذربيجان وجورجيا ورومانيا وبلغاريا، إضافة إلى جهات عربية مثل مصر والأردن والمغرب ولبنان.

وبيّن أنه يوجد ارتفاع في أسعار التذاكر لبعض الوجهات بنسب تفوق 20% في المتوسط في حين جاوزت 50% في وجهات أخرى، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن طول مدة الإجازة أوجد مرونة في الخيارات المتاحة للذهاب والعودة بدلاً من التركيز على وجهات قليلة أو أيام قليلة فقط للذهاب والعودة، ما أوجد المزيد من الارتفاع على أسعار التذاكر بالنسبة للكثير من الوجهات.

وجهات بعيدة

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي ومؤسس «بريمير» للسفر والسياحة، سعود محمد سلطان الدرمكي، أن هناك زيادة كبيرة في حجوزات السفر بنسب تفوق 30% وذلك بعد الإعلان رسمياً عن فترة الإجازة التي تصل الى تسعة أيام شاملة عطلة نهاية الأسبوع، لافتاً الى أنه كان هناك إقبال نسبي على السفر للخارج قبل إعلان الإجازة، لكن طول فترة الإجازة شجع الكثير من المواطنين والمقيمين على السفر، ما زاد الحجوزات بشكل كبير ولافت.

وأوضح أن إطالة مدة الإجازة فتحت الباب أمام وجهات بعيدة نسبياً بجانب الوجهات القريبة لتشمل الدول الأوروبية على رأسها لندن وميونيخ، علاوة على أذربيجان والبوسنة بجانب دول عربية مثل مصر والأردن ولبنان. واستبعد الدرمكي أن يؤثر ارتفاع أسعار التذاكر في نسب الحجوزات خلال الأيام المقبلة أو في انسيابية السفر.

تغييرات الأوقات

وفي السياق ذاته، ذكر مدير عام شركة «المسعود» لخدمات السفر والسياحة، أكرم شرف، أن طول فترة إجازة عيد الفطر رفع الحجوزات على السفر بنسبة جاوزت 20%، لاسيما وأن بعض العائلات كانت مترددة في السفر وفقاً لمدة الإجازة المتوقعة وعدم وضوح إجازة المدارس.

وقال إن طول الإجازة أدى إلى تغييرات في أوقات السفر ليتم الاستفادة من بدء الإجازة مبكراً، مشيراً الى أن ذروة الحجوزات ستكون خلال اليوم وغداً.

خيارات أكثر

طالب الخبير السياحي، صلاح العنتري، المسافرين بالاستفادة من إجازة عيد الفطر المقبل الطويلة نوعاً ما، في الحجوزات المتأخرة ليتم السفر والعودة في أقل الأيام كلفة قدر الإمكان، لافتاً إلى أن الإجازة الطويلة تطرح إمكانيات للسفر على وجهات أكثر تنوعاً بدلاً من التركيز على أيام ووجهات محدودة.

وقال إن طول الإجازة يعطي خيارات أكثر للمسافرين في اختيار الوجهات وأيام السفر المناسبة، مشدداً على أهمية التخطيط المبكر للرحلات لتجنب الارتفاعات السعرية الكبيرة للحجوزات المتأخرة.

7000

درهم متوسط أسعار تذاكر السفر إلى بيروت.