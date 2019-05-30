«فلاي دبي» تحدد نصائح للمسافرين خلال «عطلة العيد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

طالبت «فلاي دبي» مسافريها باتباع سلسلة من النصائح التي تضمن لهم سفراً مريحاً، وذلك مع اقتراب عطلة العيد، وتوقعات بازدحام المطارات خلال هذه الفترة.

وأكدت الشركة، في بيان أمس، أنه في حال كنت مسافراً لزيارة الأصدقاء أو العائلة أو تخطط لرحلة إلى إحدى وجهاتها الجديدة، مثل كاتانيا أو هلسنكي، يمكنك إنجاز إجراءات سفرك عبر موقع «فلاي دبي» الشبكي، واختصار الوقت في المطار.

وأشارت إلى أنه، خلال هذه الفترة، ينصح بالحضور إلى المطار قبل ثلاث ساعات من موعد رحلتك، وفي حال رغبتكم والعائلة في الجلوس معاً، أثناء الرحلة، يرجى اختيار المقاعد قبل السفر.

كما يتوجب على مسافري «فلاي دبي» معرفة المبنى أو المطار الذي تغادر منه رحلاتهم، وأوزان الحقائب المسموح بحملها. ويمكن للمسافرين إضافة وزن إلى حجوزاتهم، كما أن بإمكانهم اصطحاب معدات الغولف الخاصة أو أي أدوات رياضية أخرى، ويمكن القيام بذلك من خلال خدمة الأمتعة الجديدة، التي تتيح لك إضافة معدات رياضية إلى حجزك مقابل رسوم، مع التأكد من أن هذه الأدوات أو الأجهزة لا تتجاوز الحد الأقصى المسموح به للوزن (20 كيلوغراماً)، مع الاطلاع على الأبعاد المقبولة والتكاليف المرتبطة بها. وبينت أنه إذا رغب المسافر في تسجيل حقائبه من المنزل، فيمكنه استخدام خدمة تسجيل الوصول إلى المنزل بالشراكة مع (DUBZ)، والاسترخاء والاستمتاع بالسفر دون أمتعة.

وذكرت الشركة أنه إذا كان المسافر بحاجة إلى هدية العيد في آخر لحظة، فإن متجر فلاي دبي، وخلال شهر يونيو، لديه مجموعة من المنتجات بما في ذلك خصم 20% على العطور ومستحضرات التجميل ومنتجات فلاي دبي، كما يتوافر أيضاً أسورة مصنوعة يدوياً من مجموعة Blended الخاصة بنا، لدعم مركز المنزل.