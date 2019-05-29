«الاتحاد للطيران» تبدأ تنفيذ برنامج لتجديد مقصورات الدرجة السياحية

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

بدأت شركة «الاتحاد للطيران» تنفيذ برنامج لترقية وتجديد مقصورات الدرجة السياحية في 23 طائرة من طرازي «إيرباص A320 وA321» وذلك للرحلات التي لا تزيد مدتها على خمس ساعات، بهدف نقل المسافرين إلى تجربة غير تقليدية في السفر، تشمل تصميم مقاعد الضيوف والخدمات الذكية والترفيهية، إلى جانب خدمات الطعام والشراب.

وقال نائب الرئيس لشؤون المنتج وتجربة الضيوف بالشركة، جمال أحمد عبدالله العوضي، في تصريحات صحافية، أمس، إنه «سيتم إنجاز البرنامج بالكامل بحلول سبتمبر المقبل»، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن تجديد وترقية ثلاث طائرات في إطار البرنامج.

وأكد العوضي أنه لا ارتفاع في أسعار تذاكر السفر على متن «الاتحاد للطيران» نتيجة للبرنامج الجديد.

وأوضح أنه «بموجب هذا البرنامج، فلا وجود للشاشات التقليدية في تلك الطائرات، حيث استبدلتها الشركة بنظام يسمح باستخدام الأجهزة الذكية من هواتف وأجهزة لوحية يتم تركيبها بدلاً من الشاشة، وتتضمن تطبيقاً يقوم المسافر بتنزيله على جهازه، ويوفر مزايا أكثر ثراء من الشاشات السابقة».

وذكر العوضي أن «الاتحاد للطيران» ستقدم على متن الطائرات بثاً لاسلكياً عالي السرعة «واي فاي» بالمجان يتيح للمسافر استخدام التطبيق، ويتضمن أفلاماً وبرامج دون انقطاع وبسرعة عالية.

ولفت الى أن تطبيق الأجهزة الذكية - الذي يسمى تطبيق «إي بوكس ستريم» الجديد - يوفر أكثر من 300 ساعة من المحتوى الغني والمتنوع، مؤكدا أن هذا التحول الكبير يأتي بناءً على دراسات مستفيضة لآراء المسافرين وما يحتاجونه من تطوير للدرجة السياحية.

وأفاد العوضي بأن الشركة تسعى إلى تكييف خدماتها لتتناسب مع متطلبات واحتياجات مسافريها، مشيراً إلى أن الشركة تدرس حالياً إضافة هذا التحول الى خمس طائرات إضافية مستقبلاً.

وقال إن «المقاعد المخصصة للمسافرين ستكون أوسع في تلك الطائرات»، موضحاً أن «مساحتها تبلغ 18 إنشاً في حين أن المقاعد التي تقع في الوسط تكون أكثر اتساعاً بواقع 18.5 أنشاً».

وبيّن العوضي أنه سيتم تجهيز المقاعد بتصميم يتلاءم مع الأجهزة الرقمية ونقاط الشحن، مع تخصيص أماكن للأجهزة الشخصية لكل مقعد، ما يسمح للضيوف بالاستمتاع بالرحلة بشكل اكبر.

وأشار العوضي إلى أنه في ما يتعلق بالطعام والشراب، فإن حجم الوجبة الرئيسة زاد بنسبة 30%، مع إضافة منتجات صحية طازجة وتحسين جودة الطعام المقدم، إلى جانب توافر الخيارات للمسافرين باختيار وجبات خفيفة.

لا ارتفاع في أسعار التذاكر على متن الناقلة نتيجة البرنامج الجديد.