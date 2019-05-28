«غلف كابيتال» تستحوذ على 70% من «ميديكا»

المصدر: شريف اليماني - دبي

أعلنت شركة «جلف كابيتال» العاملة في مجال إدارة الأصول البديلة بمنطقة الشرق الأوسط، أنها استحوذت على 70% من «شركة ميديكا القابضة»، التي تتخذ من دولة الإمارات مركزاً رئيساً لأعمالها المتمثلة في توفير الخدمات لمعدات وأجهزة ومنتجات ومستحضرات التجميل.

وقال الرئيس التنفيذي في «غلف كابيتال»، كريم الصلح، أمس، إن هذا الاستثمار يرسخ استراتيجية الشركة لتملك حصص أغلبية في شركات سريعة النمو، كما أنه يعد امتداداً للاستثمارات التي ضختها «غلف كابيتال» في ثماني شركات جديدة. من جهته، قال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في شركة «ميديكا» القابضة، إلياس شبطيني، إن الشراكة مع «غلف كابيتال» تهدف إلى أن تصبح الشركة من أحد أبرز اللاعبين في مجال الرعاية الصحية التجميلية في الأسواق الناشئة.