4086 شركة تعمل في قطاع الذهب بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن إجمالي عدد الشركات العاملة في قطاع الذهب في الإمارة يصل إلى 4086 شركة حالياً، تضم نشاط «تجارة المجوهرات والمصوغات من الذهب والفضة» (2498 رخصة)، و«تجارة الذهب والمعادن الثمينة غير المشغولة» (1184)، و«صائغ ذهب ومجوهرات ثمينة» (392)، و«عمليات سباكة الذهب والمعادن الثمينة» (7)، ونشاط «تصفية الذهب» (5).

وأفادت اقتصادية دبي في بيان أمس، بأن إطلاق التقرير يأتي للتعرف إلى الأنشطة الخاصة بقطاع سوق الذهب وتوزيعها في إمارة دبي حسب المناطق الرئيسة والتعرف إلى حجم الرخص والأنشطة في هذا القطاع موزعة من حيث رجال الأعمال وسيدات الأعمال وعدد المستثمرين وجنسياتهم، ليكون لدى رجال الأعمال دراية وإلمام بهذا القطاع المهم الذي له دور وقيمة مضافة في خدمة الاقتصاد المحلي لإمارة دبي.

وسلّط التقرير الصادر عن «خارطة الأعمال»، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، الضوء على توزيع الرخص لأعلى 10 مناطق رئيسة في دبي، والتي شكلت نسبة 46.5% من إجمالي جميع المناطق، حيث جاءت منطقة الضغاية في المرتبة الأولى، تلتها الرأس وعيال ناصر وبرج خليفة ورقة البطين والمرقبات وبور سعيد والرقة والمركز التجاري الأول والبرشاء الأولى.

وأوضح التقرير أنه بالنسبة لتوزيع الرخص في قطاع الذهب بدبي وفق الجنسيات، جاءت الهند في المرتبة الأولى، تلتها باكستان وبريطانيا والسعودية وسويسرا وعمان والأردن وبلجيكا واليمن وكندا، فيما وصل عدد المستثمرين في القطاع إلى 62 الفاً و125 مستثمراً منهم 36 ألفاً ومستثمر واحد في نشاط تجارة المجوهرات والمصوغات من الذهب والفضة، إضافة إلى 19 ألفاً و35 مستثمراً في نشاط صائغ ذهب ومجوهرات ثمينة، فضلاً عن 6992 في تجارة الذهب والمعادن الثمينة غير المشغولة، و53 في نشاط عمليات سباكة الذهب والمعادن الثمينة، و44 في نشاط تصفية الذهب.

وبين أن إجمالي عدد المستثمرين ضم 60 ألفاً و12 رجل أعمال بنسبة 96.6%، إلى جانب 2113 سيدة أعمال، في حين يصل إجمالي العمالة في القطاع إلى 13 ألفاً و110 عمال.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي مبيعات الذهب والمجوهرات والألماس في أسواق دبي وصل إلى 274 مليار درهم خلال العام الماضي بزيادة نسبتها نحو 3%، مقارنة بعام 2017 بحسب مجموعة دبي للذهب والمجوهرات.

ووفقاً لتقرير «خارطة الأعمال»، شكل معدل بقاء الشركات العاملة في سوق الذهب ما نسبته 98%، وهذا يدل على تمسك المستثمرين بهذه الأنشطة لأنها ذات جدوى اقتصادية، وتنطوي على الربح، حيث أصبحت إمارة دبي أيقونة بارزة في عالم الألماس والذهب والمجوهرات النفيسة، ومحوراً عالمياً في فنون التصميمات بما تحتضنه من عدد كبير من دور المجوهرات والذهب عالمية المستوى، إلى جانب الأحجام المتنامية التي تسجلها الإمارة بصورة سنوية في تجارة الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة على المستويين الإقليمي والعالمي.

تجارة الدولة

أفاد تقرير «خارطة الأعمال»، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، بأن قطاع تجارة الذهب والمجوهرات الثمينة واللآلئ والأحجار الكريمة الإماراتي شهد تنامياً ملحوظاً في الأعوام الماضية، إذ يقدر حجم التجارة الخارجية للدولة في هذا القطاع بنحو 400 مليار درهم سنوياً.

• %98 معدل بقاء شركات الذهب في دبي.