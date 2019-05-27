العامري: منح الشركات الوطنية الأولوية في المناقصات

المصدر: أحمد الشربيني ومدحت السويفي وسامح عوض الله - دبي عبير عبدالحليم - أبوظبي

طالب رئيس مجلس إدارة «مجموعة الشموخ لخدمات النفط»، الدكتور علي العامري، بطرح مشروعات عملاقة في مختلف القطاعات، خصوصاً الصناعة، والنفط، لتحفيز الاقتصاد، وتحسين أداء الكثير من القطاعات المرتبطة بهذه القطاعات.

كما طالب بإعطاء الأولوية في إرساء مناقصات هذه المشروعات على الشركات الوطنية، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن جانباً كبيراً من مناقصات المشروعات الكبرى يتم إرساؤها على شركات أجنبية، على الرغم من الكفاءة التي تتمتع بها الشركات الوطنية.

وشدد العامري على أهمية منح دعم للشركات المصدرة أسوة بالعديد من الدول التي تدعم شركاتها المصدرة بالعديد من المزايا والاعفاءات في أسعار الخدمات الرئيسة مثل الكهرباء والمياه، فضلاً عن قيمة الأراضي، ما يزيد من قدرتها على المنافسة خارجياً، وزيادة صادراتها، لافتاً إلى تأثر صادرات الدول التي لا تدعم التصدير.

ولفت العامري إلى أهمية تخفيف العديد من الرسوم الحكومية، وتقليل بعض متطلبات الأعمال غير الضرورية التي تثقل كاهل العديد من الشركات، لاسيما الصغيرة والمتوسطة.