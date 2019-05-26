تعاون بين «جافزا» و«غرفة دبي» لتسهيل ممارسة الأعمال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اتخذت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، خطوة متقدمة نحو تسهيل ممارسة الأعمال في دبي عبر إطلاق مبادرة مشتركة تتمثل في إدخال نظام جديد يتيح لمتعاملي المنطقة الحرة لجبل علي، الحصول على شهادة عضوية غرفة تجارة وصناعة دبي أو تجديد عضويتهم من خلال بوابة «دبي التجارية».

وتمت إتاحة هذه الخدمة لجميع متعاملي «جافزا»، إذ يمكن للشركات الحصول على الشهادة عند تجديد الرخص التجارية. وسيستفيد من النظام الجديد جميع الشركات، الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

وقال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم: «يدعم النظام الجديد المتكامل جهودنا الرامية إلى تحسين إجراءات ممارسة الأعمال في دبي، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة لأعضاء غرفة دبي، وسيشجع النظام، المزيد من الشركات على الاستفادة من الخدمات الذكية وتسريع إجراءات معاملاتها وتوفير الوقت والجهد، حيث تنسجم هذه الجهود مع أهداف غرفة دبي المتمثلة في خلق بيئة محفزة للأعمال في دبي ودعم نموها في الإمارة، بما يجعل من دبي رائدة في تحفيز الاقتصاد وتعزيز تنافسيته وفق توجيهات القيادة الرشيدة». من جانبه، قال المدير التنفيذي والمدير العام لـ«موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات»، محمد المعلم: «يقوم التعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي على أسس الرؤية المشتركة بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى تحسين الخدمات الحكومية والارتقاء بها لتعزيز التنافسية العالمية لإمارة دبي، وتحقيقاً لأهداف خطة دبي الذكية 2021 في التحول نحو حكومة خالية تماماً من المعاملات الورقية».

وأضاف: «حققت دولة الإمارات بالفعل تقدماً كبيراً في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال، كما يتضح من مؤشر البنك الدولي الأخير حيث احتلت المرتبة 11 عالمياً في فئة سهولة ممارسة الأعمال».

وتابع المعلم: «تشكّل (دبي التجارية)، منصة رائدة تتيح لعملائنا إجراء المعاملات عبر الإنترنت بطريقة آمنة وفعالة للغاية، من شأنها أن تدفع التجارة نحو مزيد من الازدهار. وتمثل هذه الخدمة الجديدة جزءاً من جهودنا المتواصلة لتسريع الإجراءات وتبسيطها، ويسعدنا التعاون مع مؤسسة عريقة مثل غرفة دبي للمساعدة في جعل دولتنا مكاناً أفضل وأكثر ازدهاراً لجميع المقيمين على أرضها».