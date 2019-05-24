دبي تستعرض سياحة الأعمال ومشروعاتها الجديدة في فرانكفورت

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة»، أمس، بأن «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات التابع للدائرة، شارك أخيراً في معرض «إيمكس»IMEX، الذي نُظّم في مدينة فرانكفورت الألمانية، حيث استعرض سياحة الحوافز والأعمال والمؤتمرات، فضلاً عن العروض التي تقدمها دبي لتنظيم واستضافة فعاليات الأعمال، وذلك أمام أكثر من 14 ألفاً من ممثلي شركات متخصصة في هذا المجال.

وذكرت «دبي للسياحة»، في بيان، أن المكتب و30 من العارضين المشاركين معه في المعرض، سلطوا الضوء على أبرز التطورات والخطط والمشروعات الرامية إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي للمعرفة، بما فيها صالة «كوكاكولا أرينا» الجديدة في «سيتي ووك 2»، ومعرض «إكسبو 2020 دبي»، وفندق «دبليو دبي - النخلة»، التي تعتبر جميعها إضافة مهمة للشركات المنظمة للاجتماعات وفعاليات الأعمال، فيما انضم إلى مكتب «فعاليات دبي للأعمال» مرة أخرى هذا العام، كل من: مركز دبي التجاري العالمي، و«طيران الإمارات»، و«مجموعة جميرا»، التي عرضت الإمكانات التي لديها لاستضافة فعاليات الأعمال العالمية في دبي. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، إن «فعاليات الأعمال تقوم بدور مهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للمعرفة، وتأتي مشاركتنا في هذا المعرض المهم باعتباره منصة مثالية لاستعراض أهم ملامح استراتيجية السياحة 2022-2025 أمام المشاركين في هذا الحدث العالمي». من جهته، قال مدير إدارة «فعاليات دبي للأعمال»، ستين جاكوبسن: «تأتي مشاركتنا في (إيمكس) برفقة شركائنا في القطاع، دليلاً قوياً على جدية مساعينا لاستكمال الجهود التي تؤكد مكانة دبي وجهة رئيسة وعالمية لاستضافة فعاليات الأعمال».