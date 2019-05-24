السماح لـ «دانة غاز» بشراء 10% من أسهمها

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت شركة «دانة غاز» المدرجة أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لإعادة شراء ما لا يزيد على 10% من أسهمها، ما يعادل 968 مليون سهم تقريباً.

وكانت الجمعية العمومية للشركة وافقت خلال اجتماعها الأخير، على إعادة شراء أسهمها بنسبة لا تزيد على 10% من رأسمالها.

وأكدت الهيئة أن مهلة شراء «دانة غاز» لأسهمها تنتهي بتاريخ 20 مايو 2020، وأن مدة بيع الأسهم المشتراة يجب ألا تتجاوز سنتين من تاريخ آخر عملية شراء، كما يجب مراعاة الالتزامات اللاحقة للشراء والبيع المنصوص عليها في القانون.