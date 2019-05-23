جوائز نقدية في مراكز تسوق بدبي خلال عيد الفطر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تقدم مجموعة مراكز التسوق في دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، جوائز نقدية ضمن حملة ترويجية ضخمة لهذا الموسم بعنوان "لعبة الأرقام".

حيث سيحظى المتسوقون بفرصة المشاركة في السحب والفوز عند إنفاق 200 درهم في أي من المراكز التجارية العشر المشاركة، خلال الفترة الممتدة بين 23 مايو وحتى ثاني أيام عيد الفطر.

وعند التسوق من المراكز التجارية المشاركة، سيحصل العملاء على قسيمة السحب من مكتب خدمة العملاء بالمركز التجاري.

وخلال السحب الكبير سيتم اختيار 25 فائزا للمشاركة في "لعبة الأرقام" خلال أيام عيد الفطر الثلاثة للفوز بعيدية نقدية.

وستسمح اللعبة للمتسوقين المحظوظين باختيار 4 كرات من صندوق، تحتوي كل منها على رقم سري (من 1إلى 9) سيتم تحديد قيمة الجائز النقدية بناءً على التسلسل الذي يتم فيه اختيار الفائز بالكرات.

وفي هذا السياق رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي صرح ماجد سيف الغرير، قائلاً: تهدف مجموعة مراكز التسوق في دبي، من خلال الأسبوعين الأخيرين لشهر رمضان المبارك، إلى دعم تجار التجزئة عبر اطلاقها عروضاً ترويجيةً مبتكرةً تفوق العديد من العروض الأخرى، وذلك لتلبية طلب المستهلكين المتزايد في هذا الموسم. ومن خلال احتفالاتنا السابقة بعيد الفطر السعيد، شهدنا أهمية الجوائز والمكافآت بما تضيفه إلى تجربة التسوق.

وهذا العام أيضاً، سيتمكن 25 متسوقاٌ محظوظاً من ربح جوائز نقدية (كعيدية) تصل قيمتها إلى 250,000 درهم، وذلك عند مشاركتهم في (لعبة الأرقام)، وهي العرض الترويجي الجديدة لمجموعة مراكز التسوق في دبي.

من جانبه قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة: "نحرص على التنسيق والتعاون بشكل مستمر ومتواصل مع شركائنا في مجموعة مراكز التسوق في دبي لتقديم عروض جذابة للمتسوقين تعزز تجربة التسوق لديهم وتؤكد على مكانة دبي كواحدة من أفضل وجهات التسوق في العالم. ونتوقع أن تلقى هذه الحملة الخاصة بشهر رمضان المبارك وعيد الفطر إقبالاً كبيراً من قبل المتسوقين وأن تكون بداية مميزة للكثير من العروض الأخرى التي سنطرحها خلال موسم الصيف".

تضم قائمة مراكز االتجارية المشاركة في عروض مجموعة مراكز النسوق في دبي: مركز البستان ، الملا بلازا ، البرشاء مول، برجمان، سيتي سنتر معيصم، دبي أوتلت مول، الاتحاد مول، الواحة سنتر، ريف مول، مركز تايمز سكوير.

لمزيد من المعلومات حول قائمة المراكز التجارية المشاركة وتواريخ ومواقع السحوبات ومعلومات عن الفائزين، يرجى زيارة