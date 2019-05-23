«دبي لتنمية الاستثمار» تنظم بعثة ترويجية إلى مدريد وإشبيلية وبرشلونة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار»، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، عن أحدث مساعيها للترويج لمزايا دبي كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار، وذلك بعد تنظيمها بعثة ترويجية إلى مدريد وإشبيلية وبرشلونة في إسبانيا. وشارك وفد دبي، الذي ضم قادة تنفيذيين من مركز دبي للسلع المتعددة، والشريك الاستراتيجي «سيندا إنترناشيونال»، إلى جانب 45 من كبار المستثمرين في مدريد وإشبيلية، في مجموعة من الندوات والاجتماعات الاستراتيجية المباشرة في برشلونة، حول الفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة دبي.

ومن خلال عروض تقديمية رئيسة، تم تقديمها خلال الاجتماعات، ناقش كلٌّ من الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، فهد القرقاوي، ومدير إدارة ترويج الاستثمار، إبراهيم أهلي، والرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، والرئيس التنفيذي لشركة «سيندا إنترناشيونال دبي»، نتاليا دي لا فيغيرا دي أولانو، ريادة دبي المتواصلة ومكانتها البارزة كوجهة استثمارية عالمية في الأسواق ذات النمو المرتفع، كما سلطوا الضوء على فرص التعاون الممكنة في القطاعات الرئيسة، لاسيما في ظل العلاقات الاقتصادية القوية بين دولة الإمارات وإسبانيا.

وأكد القرقاوي، خلال هذه الاجتماعات، الدور المهم، الذي تضطلع به مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار على صعيد تسهيل استراتيجيات الاستثمار في إمارة دبي، تماشياً مع رؤية دبي كوجهة استثمارية مفضلة للمستثمرين العالميين. ويعكس حجم الاستثمار الأجنبي المباشر لإسبانيا في إمارة دبي الاقتصاد القوي للدولة، وحرصها الشديد على توسيع قطاع الأعمال على المستوى العالمي. وفي دبي، وحدها، وصل النمو الكبير في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من إسبانيا إلى دبي، إلى 3.29 مليارات درهم العام الماضي، لتحتل إسبانيا بذلك المرتبة الرابعة بين أفضل الجهات المستثمرة في دبي، من حيث تدفقات رأسمال الاستثمار الأجنبي المباشر، بالمقارنة مع 1.14 مليار درهم في عام 2016.