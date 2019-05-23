«الاقتصاد»: تركيب 3800 جهاز «كاشف أسعار» في مختلف منافذ البيع

المصدر: أحمد الشربيني - عجمان

أفادت وزارة الاقتصاد، بأنه تم تركيب 3800 جهاز لكشف الأسعار في مختلف منافذ البيع بالدولة، مشيرة إلى أن هناك مبادرة بالتنسيق مع إدارات منافذ التجزئة لزيادة عدد تلك الأجهزة خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الوزارة في تصريحات صحافية، خلال جولة في عجمان، أمس، أنها تنسق مع منافذ البيع لطرح عروض تخفيضات خلال موسم عيد الفطر، لافتة إلى أن نسب التخفيضات تصل إلى 70% على عدد من السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إنه «تم تركيب أكثر من 3800 جهاز لكشف الأسعار في مختلف منافذ البيع بالدولة»، مشيراً إلى أن «الوزارة نسقت مع إدارات منافذ البيع حول تركيب تلك الأجهزة».

وأضاف النعيمي في تصريحات صحافية، على هامش جولة ميدانية في جمعية أسواق عجمان التعاونية، أمس، أن «أجهزة كشف أسعار السلع التي تعمل من خلال قراءة الرقم التسلسلي (الباركود) للمنتجات سيكون لها دور مهم وإيجابي في الحد من أخطاء فروق الأسعار على رفوف العرض وصناديق الدفع»، لافتاً إلى أن «الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ مبادرة للتوسع بأعداد تلك الأجهزة خلال الفترة المقبلة».

وذكر النعيمي أن «هناك تنسيقاً مع منافذ البيع لطرح عروض تخفيضات عيد الفطر مبكراً، ليتمكن المستهلكون من شراء احتياجاتهم عبر تلك العروض، التي ستصل نسب التخفيضات فيها إلى 70% على عدد من السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية».

وأفاد بأن «وزارة الاقتصاد رصدت عبر جولاتها الميدانية الأخيرة في الأسواق لمتابعة عروض رمضان، أن هناك تنوعاً في السلع المطروحة من خلال تلك العروض، مقارنة بشهر رمضان من العام الماضي، إضافة إلى زيادة عدد السلع المعروضة بأسعار الكلفة نتيجة ارتفاع حدة المنافسة بين المنافذ».

وأضاف أنه «تم أيضاً رصد معدلات إقبال متزايدة على السلال الرمضانية، سواء للتبرع بمحتوياتها لأعمال الخير، أو من خلال شراء مستهلكين لها لأغراض شخصية».

وبيّن النعيمي أن «جمعية أسواق عجمان التعاونية طرحت سلتين رمضانيتين، الأولى تتضمن 10 سلع غذائية بسعر 82.99 درهماً، فيما تتضمن السلة الأخرى 15 سلعة بسعر 184.99 درهما».

من جهته، قال المدير العام في جمعية أسواق عجمان التعاونية، سامي محمد شعبان، إن «الجمعية طرحت عروض تخفيضات خلال رمضان بنسب تراوح بين 20 و70% على ما يجاوز أكثر من 3000 سلعة، إضافة إلى السلال الرمضانية التي بيعت منها منذ بداية شهر رمضان 2500 سلة».

وأضاف شعبان أن «الجمعية عملت على تركيب 16 جهازاً لكشف الأسعار في فرع منطقة الرميلة، فضلاً عن عدد من الشاشات الإلكترونية للتوعية»، لافتاً إلى أن «الجمعية لديها حالياً ثلاث سلع تحمل العلامة التجارية الخاصة بها، فيما تعتزم زيادتها إلى 50 منتجاً خلال الأشهر المقبلة».

عروض خاصة

قال أمين السر في جمعية أسواق عجمان التعاونية، سلطان أحمد المناعي، إن «الجمعية تستعد لطرح عروض تخفيضات خاصة بعيد الفطر على سلع غذائية تشهد طلباً مرتفعاً، خلال تلك الفترة، مثل الفاكهة والخضراوات واللحوم»، لافتاً إلى أنه «سيتم طرح تلك العروض قبيل العيد بـ10 أيام، وتستمر طوال أيام العيد».