134 زيارة توعية لورش تصليح السيارات في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظم فريق عمل حماية الأعمال في اقتصادية دبي زيارات توعية على 134 ورشة لتصليح وصيانة السيارات بدبي، في مناطق أم الرمول والقوز ورأس الخور.

وقال مدير إدارة حماية الأعمال في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أحمد العوضي، إنه «بناءً على تحليل شكاوى المستهلكين على التجار، نظم فريق عمل إدارة حماية الأعمال، حملة توعية ناقشت أبرز النقاط التي من شأنها تنظيم تقديم الخدمات في ورش صيانة السيارات، والحد من الملاحظات والشكاوى المتكررة».

وأضاف أنه «تم خلال زيارة التوعية التأكيد على ضرورة منح المستهلك فاتورة توضح تفاصيل الخدمة التي سيحصل عليها، مع بيان تاريخ استلام المركبة، وتاريخ التصليح والتسليم، مع مراعاة ضرورة توضيح ماهية قطع الغيار التي سيتم تصليحها أو استبدالها، وبيان الأعطال المرصودة بشكل واضح».

وأوضح أن «فريق عمل التوعية أكد أهمية تدوين حالة المركبة عند استلامها من المستهلك، وبيان الأضرار التي بها، وضرورة موافقة واعتماد الطرفين عليها».