1.1 % انخفاضاً في أسعار الأغذية الرمضانية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أظهر التقرير الأسبوعي الأول لمؤشر السلع الرمضانية الذي أصدره مركز الإحصاء في أبوظبي، أمس، انخفاض الرقم القياسي لأسعار الأغذية الرمضانية في إمارة أبوظبي بنسبة 0.9%، وذلك نتيجة لانخفاض كل من أسعار الأغذية الرمضانية بنسبة 1.1%، وأسعار المشروبات الرمضانية بنسبة 0.7%.

وأوضح التقرير أنه من حيث حركة أسعار مجموعات السلع الرمضانية، شهد الأسبوع الأول من رمضان انخفاضاً في أسعار مجموعات «البقول» بنسبة 3.9%، وأسعار مجموعة «الفواكه» ومجموعة «الخبز والحبوب» بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى انخفاض أسعار مجموعة «اللحوم» بنسبة 2.4%.

ويقدم التقرير تحليلاً لنتائج حساب المؤشر الأسبوعي لأسعار السلع الغذائية خلال رمضان، ويشتمل على مقارنة أسعار الأسبوع الأول من شهر رمضان بأسعار الشهر السابق «أبريل 2019». ويعدّ التقرير أحد المؤشرات الإحصائية المعينة لمتخذي القرار والمؤسسات الرقابية على مراقبة الأسعار الرمضانية خلال شهر الصيام، لما فيه مصلحة المستهلك.

وأفاد «إحصاء أبوظبي» بأنه حرص على جمع أسعار تلك السلع قبل شهر رمضان، وكذلك خلال الشهر الكريم، على أن يتم نشر مؤشرات الأسعار بشكل أسبوعي خلال رمضان.

وذكر المركز أنه تم تحديد مصادر جمع الأسعار من خلال زيارات ميدانية، كما روعي عند اختيار المصدر أن يكون مصدراً تمثيلياً، أي أنه يمثل نقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في الإمارة خلال شهر رمضان.

وأوضح مركز الإحصاء أهمية مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، ودوره في تعزيز الوعي الإحصائي والاستهلاكي لدى الجمهور، خصوصاً في شهر رمضان وغيره من الفترات الموسمية التي تحتاج إلى مؤشر يوضح للناس حركة الأسعار ومعدلات تضخمها، ما يساعدهم في بناء وتخطيط إنفاقهم على أفضل وجه ممكن، إضافة إلى خدمة الجهات الحكومية المعنية بمراقبة الأسعار وتوفير السلع وحماية المستهلك، وغيرها من القطاعات الاقتصادية ذات الصلة.