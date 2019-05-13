"طيران الإمارات" تطلق عروضاً سعرية تزامناً مع عيد الفطر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة طيران الإمارات، اليوم، عروضاً سعرية خاصة في دولة الإمارات تزامناً مع عيد الفطر للسفر إلى وجهات مختارة ضمن شبكة خطوطها العالمية. وتسري العروض على الحجوزات التي يتم إنجازها ابتداءً من اليوم ولغاية 30 مايو الجاري على أن يتم السفر حتى 29 فبراير 2020.

وتبدأ أسعار السفر في الدرجة السياحية من دبي إلى لندن من 2445 درهماً وإلى بانكوك من 1995 درهماً وإلى باريس من 2995 درهماً وإلى طوكيو من 3995 درهماً وإلى إسطنبول من 2395 درهماً وإلى الدار البيضاء من 2145 درهماً وإلى لوس أنجلوس من 4895 درهماً وإلى الكويت من 795 درهماً وإلى جدّه من 1225 درهماً وإلى بريسبين من 5995 درهماً.

أما أسعار السفر في درجة رجال الأعمال فتبدأ من 12645 درهماً إلى لندن ومن 10495 درهماً إلى بانكوك ومن 15995 درهماً إلى باريس ومن 14495 درهماً إلى طوكيو ومن 12495 درهماً إلى إسطنبول ومن 13495 إلى الدار البيضاء ومن 22995 درهماً إلى لوس أنجلوس ومن 3595 درهماً إلى الكويت ومن 4995 درهماً إلى جدّه ومن 18995 درهماً إلى بريسبين.

ويستطيع المسافرون الحجز إلى بانكوك مع الإمارات للعطلات للاستفادة من تجربة مميزة لمدة ثلاث ليالي في فنادق من فئة الأربع نجوم بمبلغ إضافي ابتداءً من 2435 درهماً للشخص الواحد (شاملاً تذاكر السفر).

وأصبح بإمكان مسافري "طيران الإمارات" استكشاف المزيد من معالم دبي المميزة هذا الصيف والاستفادة من أسعار مخفضة وعروض حصرية، من خلال "ماي إيماريتس باس My Emirates Pass"، التي تحول بطاقة الصعود إلى الطائرة إلى بطاقة عضوية حصرية. وتصل الحسومات الخاصة إلى 50% في ما يزيد على 500 من أبرز وجهات التسوق والترفيه بدولة الإمارات.

وبموجب برنامج "ماي إيماريتس باس"، فإن الفرصة متاحة أمام المسافرين على رحلات "طيران الإمارات" إلى دبي أو عبرها، اعتباراً من اليوم وحتى 31 أغسطس 2019، للاستفادة من أسعار خاصة، وذلك بمجرد إبراز بطاقات صعودهم على طائرات الناقلة وبطاقة تعريف شخصية (يخضع العرض لبعض الشروط والأحكام). ويستطيع العملاء الاستفادة من عروض خاصة، تشمل خصماً يصل إلى 50% في نحو 400 مطعم و50 سبا وعدد من الأنشطة الترفيهية الخارجية مثل التزلج والرياضات المائية، و30% في الكثير من المحال التي تعرض بضائع بعلامات تجارية عالمية.

ويستمتع المسافرون بنظام "طيران الإمارات" للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية والذي يوفر نحو 4000 قناة مرئية ومسموعة، إضافة إلى أشهى الوجبات المحضرة على أيدي طهاة عالميين. كما تتوفر خدمة الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi على كامل طائرات الأسطول ويمكن للركاب في جميع الدرجات الاستمتاع بـ20 ميغابايت من البيانات مجاناً.

وتتوفر تفاصيل هذه العروض على الموقع الشبكي www.emirates.ae أو من خلال الاتصال بأي من مكاتب طيران الإمارات أو وكلاء السفر في الدولة. علماً بأن هذه العروض تخضع لبعض الشروط والأحكام.