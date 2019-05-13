«أدنوك للتوزيع» تعتزم زيادة عدد محطاتها في دبي إلى 75

المصدر: نيويورك - وام

أعلن الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للتوزيع»، المهندس سعيد مبارك الراشدي، اعتزام الشركة التوسع في منشآتها وخدماتها الاستثمارية في إمارات الدولة كافة، خصوصاً في دبي التي تخدم بها حالياً أربع محطات للشركة فقط، حيث تنوي الشركة خلال السنوات الخمس المقبلة زيادة عدد محطاتها في الإمارة إلى 75 محطة جديدة، أي ما يعادل إنشاء 15 محطة إضافية في العام.

وأشار الراشدي في تصريحات على هامش فعاليات مؤتمر أيام أسواق المال في نيويورك بالولايات المتحدة، إلى قرار مجلس إدارة الشركة، القاضي بافتتاح ثلاث محطات إضافية جديدة في السعودية إلى جانب محطتين أتمت إنشاءهما في المملكة عام 2018، موضحاً أن هذا القرار جاء في أعقاب نجاح أداء هاتين المحطتين في السعودية في بيع الوقود فقط، أي تحقيقهما نسبة زيادة في أرباحهما تصل إلى ما يزيد على 30% بعد وضع شعار «أدنوك» التجاري عليهما. ولفت إلى النشاط الكبير للشركة في السوق السعودية الذي سيشمل لاحقاً التوسع في قطاعي الوقود، وقطاع أعمال الخدمات، كخدمات زيوت وغسيل السيارات والمطاعم وغيرها.

كما لفت إلى أن أعمال الشركة تستمر في تحقيق المزيد من النمو، وذلك نتيجة للمكانة الرائدة التي حققتها بصفتها المزود الأول للوقود والبيع بالتجزئة في دولة الإمارات.

وتوقع الراشدي أن تواصل الشركة تحقيق المزيد من النمو على مستوى عمليات الزيوت سواء داخل الدولة أوخارجها، والتوسّع في عمليات التجزئة المتعلقة بمنتجات الوقود وغير الوقود في مناطق جغرافية جديدة أخرى إلى جانب السعودية، ورهن هذا التوسع بتوفير معايير محددة.

وقال: «نحن سنحاول في إطار خططنا المستقبلية، استكشاف ودراسة إمكانية الاستثمار في أسواق أخرى خارج دولة الإمارات، بحيث يوفي كل استثمار منها بالمعايير المطلوبة بما فيها توفير عائد ربح إجمالي قيمته 15% حداً أدنى من قيمة الاستثمار الأصلي».