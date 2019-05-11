تعيين «موانئ بي آند أو» مشغلاً لميناء «نوفي ساد» في صربيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «موانئ بي آند أو» عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص، لتشغيل ميناء «نوفي ساد» في صربيا، وتشكل هذه الشراكة جزءاً من خطة استثمار طويلة الأمد لتحديث المعدات والخدمات في الميناء، ودعم استراتيجية الحكومة الصربية في إنشاء محطة متعددة الوسائط، ومركز للخدمات اللوجستية، يتمتع بشبكات من السكك الحديد والطرق والممرات المائية الداخلية تربطه ببقية أنحاء أوروبا.

وتمنح هذه الاتفاقية شركة «موانئ بي آند أو» حق امتياز حصرياً لتشغيل ميناء «نوفي ساد» لمدة أولية تبلغ 25 عاماً، قابلة للتجديد لمدة 25 عاماً أخرى، عند انقضاء الفترة. وجرى أمس، التوقيع على اتفاق بيع وشراء لحيازة حقوق الملكية على رأسمال وأصول مشغل ميناء «نوفي ساد»، من طرف كلّ من كاتب الدولة الصربي لدى وزارة الاقتصاد دراغان ستيفانوفيتش، والرئيس التنفيذي لشركة «موانئ بي آند أو»، رادو أنطولوفيتش. ويأتي هذا التوقيع تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي وقعها العام الماضي رئيس مجلس إدارة «موانئ بي آند أو»، سلطان أحمد بن سليم، مع نائبة رئيس الوزراء الصربي، زورانا ميهايلوفيتش.

ويقع ميناء «نوفي ساد» في موقع تبلغ مساحته 24 هكتاراً على نهر الدانوب، ويقوم بإدارته وتشغيله آخر مشغل موانئ متبق مملوك من الدولة وتديره الحكومة، تقدّر إنتاجيته بنحو مليون طن من السلع سنوياً. وستحتفظ شركة «بي آند أو بورتس» بالحقوق الحصرية لتولي جميع العمليات المائية، ومناولة الحاويات، وأنشطة شحن المعدات المخصّصة للمشروعات والأسمدة.وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة «موانئ بي آند أو» رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم: «يشكل ميناء (نوفي ساد) صلة وصل مع ميناء (كونستانتسا) في رومانيا الذي تملكه وتشغله (موانئ دبي العالمية)، ومع ميناء جبل علي بدبي، الذي يتولى مناولة الشحنات السائبة. ويتمتع ميناء (نوفي ساد) أيضاً بالقدرة على الربط مع عملياتنا في مواقع أخرى، ما يسهم في إضفاء المزيد من القيمة لعملائنا وشركائنا، من خلال توصيل بضائعهم إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. ومن الممكن أيضاً أن يتمكن الميناء من مناولة السلع السائبة في قطاعي الصلب والبناء والأغذية والفحم».