«سيدات أعمال الشارقة» يطلق منصة «حوار المجلس»

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

أطلق مجلس سيدات أعمال الشارقة، منصة «حوار المجلس»، كمبادرة جديدة وحصرية خاصة بعضواته، بحيث تتاح لهنّ فرصة تبادل المعارف، والاطلاع على أفضل ممارسات الأعمال، والاستفادة من تجارب الخبراء والمختصين في هذا المجال.

وتهدف المنصة إلى جذب أعضاء جدد إلى المجلس، وتقديم نماذج ملهمة لهنّ، وتحفيزهنّ على استكشاف قدراتهن لتأسيس شركات ومشروعات خاصة بهنّ، من خلال التواصل مع رائدات أعمال ناجحات، والاستفادة من تجاربهنّ.

وتقدم المنصة سلسلةً من المحاضرات شهرياً، تتناول من خلالها موضوعات متنوعة، أهمها ما يتعلق بقطاع الأعمال، عبر استضافة نخبة من المتخصصين من القطاعين العام والخاص.

وقالت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة، إن منصة «حوار المجلس» مبادرة جديدة ومبتكرةً، تهدف إلى تشجيع التواصل والتفاعل بين أعضاء مجلس سيدات أعمال الشارقة، من خلال استضافة مناقشات حول موضوعات متنوّعة تهم عضواتنا، تماشياً مع رؤية المجلس في تمكين المرأة من الدخول والمنافسة في عالم الأعمال، خصوصاً في ظل تزايد عدد الشركات الناشئة التي تملكها وتديرها السيدات، ما يدل على نجاح المجلس في تحقيق أهدافه ورسالته.

ونظم المجلس الدورة الأولى من هذه المبادرة، مساء أول من أمس، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، إذ ألقت خلالها مدير مساعد ورئيس علاقات الشرق الأوسط في شركة «فيسترا»، هبة العمارة، محاضرة افتتاحية بعنوان «الاستثمار أسلوب حياة»، تحدثت فيها عن أهمية الاستثمار والاستقلال المالي.

وأكدت العمارة، أهمية الدور الذي تلعبه المرأة العربية في دعم اقتصادات المنطقة، وتوسيع نطاق نجاحها من المستوى الفردي والعائلي، ليشمل الرخاء المجتمعي والمحلي والدولي.

وأشارت إلى أن منصة الحوار الجديدة تناقش أبرز السبل التي يمكن من خلالها للروح الريادية، والتخطيط، والحوكمة، والمساعدة على توفير أسس طويلة الأمد لمواصلة دفع عجلة النمو الاقتصادي في الشارقة والمنطقة.