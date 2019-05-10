1.4 مليار درهم أرباح «دناتا»

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

حققت شركة «دناتا» خلال السنة المالية 2018 - 2019 أعلى أرباح منذ بدء عملياتها، حيث بلغت أرباحها 1.4 مليار درهم (394 مليون دولار)، بما في ذلك المكاسب الناجمة عن صفقة لمرة واحدة، حيث باعت «دناتا» حصتها البالغة 22% في مجموعة «هوغ روبنسون» HRG لإدارة السفر التي استحوذت عليها مجموعة «أميكس» Amex لأعمال السفر. ومن دون هذه المعاملة لمرة واحدة، فإن أرباح «دناتا» تكون قد انخفضت 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

العائدات

وبلغ إجمالي عائدات «دناتا» 14.4 مليار درهم (3.9 مليارات دولار) بنمو 10%. ويعكس ذلك استمرار توسع أعمالها في أقسام عملياتها الأربعة، من خلال النمو الذاتي والمحافظة على عملائها، وكذلك نتيجة فوزها بعقود جديدة واستحواذات. وأسهمت العمليات الخارجية، خلال السنة المالية المنقضية، بنسبة 70% من إجمالي عائدات «دناتا».

وسجلت عائدات «دناتا» لخدمات المطار، بما في ذلك مناولة الركاب والشحن، نمواً بنسبة 2% لتصل إلى 3.2 مليارات درهم (878 مليون دولار).

وبقيت أعداد الطائرات التي قدمت لها «دناتا» خدمات المناولة في دولة الإمارات ثابتة عند 211 ألف طائرة، وذلك نتيجة للتحديات التي يواجهها قطاع الطيران في المنطقة، التي تركت تأثيراتها على عملائها من شركات الخطوط الجوية.

عمليات المطارات

وارتفعت عائدات قسم عمليات المطارات الدولية في «دناتا» بنسبة 5% إلى أربعة مليارات درهم (1.1 مليار دولار)، وذلك نتيجة لنمو حجم العمليات وفتح مراكز جديدة والفوز بعقود جديدة. ولاتزال عمليات المطارات العالمية تمثل أكبر قطاع للأعمال في «دناتا» من حيث الإسهام في العائدات. وارتفع عدد الطائرات التي تمت مناولتها بنسبة 9% إلى 488 ألف طائرة، وسجلت كميات الشحن التي تمت مناولتها نمواً أيضاً بنسبة 1% إلى 2.4 مليون طن.

وفازت «دناتا» بأكثر من 100 عقد جديد في أسواق رئيسة، شملت الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا وإيطاليا، وترافق ذلك أيضاً مع المحافظة على عملائها الحاليين.

وبلغت عائدات «دناتا» لتموين الطائرات 2.6 مليار درهم (717 مليون دولار) بنمو كبير نسبته 23%. وقامت الشركة بتحميل ما يزيد على 70 مليون وجبة طعام إلى العملاء من شركات الخطوط الجوية، بنمو 27%.

وسجلت عائدات «دناتا» لخدمات السفر نمواً بنسبة 9% إلى 3.7 مليارات درهم (مليار دولار).

أسس للنمو

وواصلت «دناتا» إرساء أسس للنمو المستقبلي باستثمار 1.1 مليار درهم (314 مليون دولار) في منشآت ومعدات جديدة، وعمليات تملك شركات، واستخدام تقنيات متقدمة وتطوير الموارد البشرية. وبلغت أرصدة «دناتا» النقدية 5.1 مليارات درهم (1.4 مليار دولار)، بنمو 4%. وحققت الشركة 1.4 مليار درهم (386 مليون دولار) أرصدة نقدية من عملياتها خلال السنة المالية 2018 - 2019.