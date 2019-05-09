"مجموعة الإمارات" تستثمر 14.6 مليار درهم خلال السنة المالية

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

أظهر التقرير المالي السنوي 2018/ 2019، الذي أطلقته "مجموعة الإمارات" أنها استثمرت خلال السنة المالية 2018/ 2019 نحو 14.6 مليار درهم، لشراء طائرات ومعدات جديدة، وتملّك شركات ومرافق وتقنيات حديثة، وبما يفوق كثيراً استثمارات السنة الفائتة التي بلغت 9 مليارات درهم.

ففي فبراير أعلنت طيران الإمارات عن التزام بشراء 40 طائرة A330-900 و30 طائرة A350-900، بقيمة 21.4 مليار دولار أميركي (78.5 مليار درهم) بموجب اتفاقية مع إيرباص، ستبدأ في تسلمها اعتباراً من 2021 و2024 على الترتيب. وسوف تتسلم أيضاً 14 طائرة أخرى من طراز A380 من 2019 حتى نهاية عام 2021، وبذلك يصل إجمالي طلبياتها من طراز A380 إلى 123 طائرة.

وشملت استثمارات دناتا الرئيسة خلال السنة المالية المنقضية ما يلي: شراء عمليات كوانتاس للتموين و"سناب فريش" في أستراليا، وعمليات شركة "121 إنفلايت كيترينغ" في الولايات المتحدة، وشراء بقية الأسهم لتصبح مالك شركة دبي إكسبريس، وشركة فريت ووركس ذ.م.م. وحصة أغلبية 51% في شركة بولور لوجيستكس ذ.م.م، الإمارات العربية المتحدة، وبناء منشآت جديدة لمناولة البضائع والأدوية في بلجيكا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهولندا وأستراليا وسنغافورة وباكستان. بالإضافة إلى الاستحواذ على شركة السياحة الألمانية تروبو Tropo وحصة أغلبية في BD4travel، وهي شركة توفر حلول تكنولوجيا معلومات لقطاع السفر قائمة على الذكاء الاصطناعي.