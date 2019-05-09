دبي تستضيف أول مناقصة في العالم للألماس الاصطناعي الخام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستضيف مركز دبي للسلع المتعددة، أول مناقصة في العالم للألماس الخام المصنع في المعامل، وذلك من خلال بورصة دبي للألماس بمقرها في برج الماس بدبي، وتأتي هذه المناقصة في إطار استراتيجية المركز لاستقطاب وتسهيل وتعزيز التدفقات التجارية الجديدة عبر دبي.

وأكد المركز في بيان، أمس، أن المناقصة تنظم وتدار من قبل شركة «تونيز أوكشن وورلد»، المتخصصة في تجارة الألماس ومقرها هونغ كونغ. وستتاح إمكانية معاينة الألماس الخام المصنع بتقنية الترسيب الكيميائي للبخار أيام 11 و12 و13 مايو الجاري، حيث سيتم عرض نحو 50 ألف قيراط من الألماس الخام ضمن 55 قطعة، للبيع أمام الحضور.

وباعتبارها أحد أعضاء الاتحاد العالمي لبورصات الألماس، تخضع «بورصة دبي للألماس» لقوانين ولوائح الاتحاد وهي ملزمة بالامتثال التام لتشريعاته، وبالتالي، فإن جميع المناقصات التي تعقد من خلال بورصة دبي للألماس هي بالضرورة خاضعة للرقابة، وتجري وفقاً لأعلى معايير الشفافية والنزاهة.

وقال الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليِّم: «يسر المركز استضافة هذا المناقصة على منصة تداول الألماس الشاملة التابعة له، لنسهم بذلك في تشجيع المزيد من التدفقات التجارية عبر دبي. ونحن سعداء بمستوى النشاط القوي الذي نشهده في عام 2019 حيث استضفنا مناقصات بمعدل أكبر من أي وقت مضى، وهو ما يعكس التزامنا المستمر بتسهيل التجارة والتداولات المفتوحة والشفافة، وحرصنا الدائم على دعم نمو وازدهار حركة تجارة الألماس الطبيعي».

وأضاف: «بالنظر إلى الأهمية الكبيرة لضمان نزاهة عملية البيع، تشترط بورصة دبي للألماس لإجراء مناقصات الألماس المُصنّع في المعامل في قاعة التداول التابعة لها، أن يثبت البائع والمشتري التزامهما بمتطلبات الإفصاح والتحقق والتفريق بين الألماس الصناعي والطبيعي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «تونيز أوكشن وورلد»، روشاب ميهتا: «نحن فخورون باستضافتنا في دبي أول مناقصة من نوعه في العالم للألماس الخام المُصنّع في المعامل، الذي يوفر قيمة مختلفة عما يوفره الألماس الطبيعي».

ووفقاً لبورصة دبي للألماس ومدونتها الخاصة بأخلاقيات العمل والممارسات التجارية الجيدة، يجب أن يتبع كل المشاركين في المناقصات عملية صارمة للعناية الواجبة تنطوي على إثبات أن الألماس الاصطناعي يباع ويخزن بشكل منفصل عن الألماس الطبيعي.

أخلاقيات العمل

أكد مركز دبي للسلع المتعددة، أنه وفقاً لبورصة دبي للألماس ومدونتها الخاصة بأخلاقيات العمل والممارسات التجارية الجيدة، يجب أن يتبع كافة المشاركين في المناقصات عملية صارمة للعناية الواجبة تنطوي على إثبات أن الألماس الاصطناعي يباع ويخزن بشكل منفصل عن الألماس الطبيعي. وتتطلب البورصة من المشاركين في المناقصات «الإفصاح والتفريق» في ما يتعلق بمنتجات الألماس التي يتم التعامل معها، بحيث يتم تداول الألماس المصنع في المعامل بشكل منفصل تماماً.