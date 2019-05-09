«دناتا» و«لوفتهانزا» توسعان شراكتهما في أميركا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دناتا»، أحد أكبر مزوّدي الخدمات الجوية في العالم، عن توسيع شراكتها مع مجموعة «لوفتهانزا» في الولايات المتحدة الأميركية، حيث تم اختيار «دناتا» لتوفر خدمات مناولة لرحلات «لوفتهانزا» في مطار «أوستن بيرغستروم» الدولي، حيث تخدم حالياً عدداً من الناقلات ضمن المجموعة، بما في ذلك الخطوط الجوية السويسرية الدولية، والخطوط الجوية النمساوية، و«إديلويس إير»، في ثمانية مطارات داخل الولايات المتحدة.

وأكدت الشركة في بيان، أمس، أن «دناتا» ستخدم في مطار «أوستن» رحلة لوفتهانزا الجديدة إلى فرانكفورت التي تسيرها بمعدل خمس مرات في الأسبوع بطائرات «إيرباص 330-300». وسيضمن فريق عمل «دناتا» من ذوي الخبرة تجربة سفر آمنة وسلسة لنحو 70 ألف راكب سنوياً، بدءاً من إجراءات السفر وصولاً إلى بوابة الصعود إلى الطائرة وتسليم الأمتعة. وتقدم «دناتا» حالياً خدمات إلى ثلاث ناقلات في عاصمة ولاية تكساس وتوظف فريقاً من 75 متخصصاً في صناعة الطيران. وقال الرئيس التنفيذي لشركة دناتا الولايات المتحدة، ديفيد باركر: «يعد توسيع شراكتنا مع (لوفتهانزا) بمثابة دلالة على شراكتنا الناجحة واتساق الخدمات التي يقدمها فرق عملنا في جميع أنحاء الولايات المتحدة».