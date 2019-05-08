«أمين التسجيل» خدمة

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

هو تطبيق يتيح لعدد من المكاتب المعتمدة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تسجيل الإجراءات العقارية الرئيسة، وذلك من خلال مواقع وفروع متعددة تعمل خارج ساعات وأيام عمل الدائرة. ويوفر نظام «أمين التسجيل» خدمات تسجيل إجراءات البيع والرهن والإجارة المنتهية بالتملك، إذ يدخل «أمين التسجيل» بيانات الإجراء ويصدر العقود الأولية، ويتم التدقيق على إجراءات «أمين التسجيل»، ومن ثم إصدار العقود المعتمدة، أو الملكيات الجديدة للمستثمرين، وتسليمها إلى خدمات البريد السريع خلال 48 ساعة من تسلم المعاملة من دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة.