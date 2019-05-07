استقرار في أسعار الخضراوات والفواكه في أول أيام رمضان

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

رصدت «الإمارات اليوم» في جولة ميدانية لها على منافذ بيع رئيسة في دبي والشارقة، أمس، استقراراً في أسعار الخضراوات والفاكهة خلال أول أيام شهر رمضان، فيما أفاد مستهلكون بأن أسعار أصناف الخضراوات الأساسية ذات الطلب الأعلى في رمضان لم تتغير في بداية شهر الصوم، تحت ضغوط الطلب والازدحام على منافذ البيع، بشكل مماثل لمواسم رمضانية سابقة. وأكدوا أن الموسم الحالي شهد تنوعاً في أصناف الخضراوات المطروحة في الأسواق. بدورها، أكدت وزارة الاقتصاد أنها نسقت مع ممثلي شركات التجارة الرئيسة في لجنة الخضراوات والفواكه لرفع كميات الاستيراد اليومي في دبي خلال شهر رمضان، من 23 ألف طن إلى ما يراوح بين 25 و30 ألف طن، ما انعكس إيجاباً على الأسواق.

آراء مستهلكين

وتفصيلاً، قالت المستهلكة حنان خليل، إنها لاحظت خلال تسوقها في منافذ البيع، استقراراً في أسعار الأصناف الأساسية من الخضراوات والفواكه، التي تشهد طلباً متزايداً خلال شهر رمضان، معتبرة ذلك تغيراً إيجابياً مقارنة بمواسم رمضانية سابقة.

من جهته، اتفق المستهلك محمد علي، في أن أسعار الخضراوات والفواكه تشهد استقراراً وتنوعاً في منافذ البيع، بشكل أكبر مقارنة بالمواسم السابقة. وأكد أنه اشترى قبيل دخول شهر رمضان الطماطم الإماراتية المنشأ بـ4.95 دراهم للكيلوغرام، لافتاً إلى أن السعر لم يتغير خلال اليوم الأول من شهر رمضان، وهو ما ينطبق على أصناف مثل الكوسا والخس.

من جهته، أكد المستهلك إسماعيل تحسين، استقرار أسعار الخضراوات بشكل ملحوظ في أول أيام شهر رمضان، مع وجود تنوع وعروض تخفيضات تطرحها بعض المراكز التجارية.

وأوضح أن سعر كيلوغرام الخس الأردني المنشأ استقر عند 8.95 دراهم، فيما استقر سعر كيلوغرام الجزر الأسترالي المنشأ عند 4.95 دراهم.

استعداد مبكر

إلى ذلك، قال مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن الوزارة عملت على مبادرة استعداد مبكر قبيل شهر رمضان، بالتنسيق مع ممثلي شركات التجارة والتوريد الرئيسة في لجنة الخضراوات والفواكه، والتي أنشئت خلال العام الماضي، بموجب قرار من اللجنة العليا لحماية المستهلك.

وأضاف أن المبادرة تضمنت الاتفاق مع شركات التوريد الرئيسة للخضراوات والفواكه في الدولة، على زيادة كميات الاستيراد في أسواق دبي قبيل وخلال شهر رمضان، من 23 ألف طن سابقاً، لتصل إلى ما يراوح بين 25 و30 ألف طن.

وأضاف أن «الاقتصاد» نسّقت أيضاً مع شركات التوريد لرفع كميات التوريد خلال شهر رمضان في أبوظبي من 4000 طن يومياً سابقاً، لتصل إلى 4500 طن يومياً قبيل وخلال شهر رمضان. وأكد أن زيادة التوريد انعكست إيجاباً على الأسواق، سواء في استقرار الأسعار، أو من خلال مساعدة منافذ البيع على طرح عروض تخفيضية على بعض أصناف الخضراوات والفواكه، لافتاً إلى أن زيادة كميات التوريد شملت تنوّعاً في عمليات الاستيراد من دول منِشأ مختلفة، ما وفّر خيارات أكبر في الأسواق للمستهلكين، وأسهم في استيعاب زيادة حدة الطلب الاستهلاكي خلال الموسم الرمضاني.

زيادة كميات الاستيراد في أسواق دبي قبيل رمضان وخلاله من 23 ألف طن سابقاً إلى 30 ألف طن.