دبي تستقبل 4.75 ملايين زائر دولي خلال 3 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة»، بأن الإمارة استقبلت 4.75 ملايين زائر دولي لليلة واحدة، خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن الدائرة، أمس، أن الهند حافظت على مركزها الأول ضمن الأسواق الـ10 الرئيسة الأولى المصدّرة للزوار إلى دبي بـ564 ألفاً و836 زائراً، تلتها السعودية في المركز الثاني بعدد زوار بلغ 411 ألفاً و586 زائراً، فيما حلّت المملكة المتحدة في المركز الثالث مع 326 ألفاً و586 زائراً.

من جهتها، واصلت الصين نموها خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث حلت في المركز الرابع، محققة نمواً بلغ 13% مع استقبال دبي 291 ألفاً و662 زائراً صينياً، وذلك بدعم من استراتيجية «جاهزية دبي لاستقبال الزوّار الصينيين» وتشجيعهم على زيارة الإمارة خلال احتفالات السنة الصينية الجديدة، تلتها سلطنة عمان لتحل في المركز الخامس مسجلة نسبة نمو كبيرة بلغت 27% وبعدد زوار بلغ 263 ألفاً و182 زائراً.

أما روسيا فسجلت دخول 234 ألفاً و142 زائراً إلى دبي، بينما سجلت ألمانيا نمواً بنسبة 5%، مع ترحيب دبي بـ203 آلاف و651 زائراً ألمانياً في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وبالنسبة للولايات المتحدة، فقد شهدت نمواً طفيفاً بنسبة 3% وبعدد زوار بلغ 185 ألفاً و864 زائراً، فيما حلت باكستان في المركز التاسع بعدد 137 ألفاً و15 زائراً، لتتقدم فرنسا مركزين محققة نسبة نمو ملحوظة وصلت إلى 17% وبعدد زوار بلغ 121 ألفاً و189زائراً.

وفي يتعلق بالنتائج وفقاً للمناطق الجغرافية، فقد سجلت منطقة دول أوروبا الغربية نتائج قوية في أعداد الزوار لليلة واحدة في الربع الأول من عام 2019، حيث شكّلت ما نسبته 23%، في حين حافظت على مركزها منذ العام الماضي، وتبعتها منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 17%، ومنطقة دول جنوب آسيا بـ16% من حيث أعداد الزوار الدوليين.

كما شكلت منطقة شمال وجنوب شرق آسيا ما نسبته 11%، وهو ما يعكس النمو المستدام الذي يأتي كثمرة لجهود دبي للسياحة والتزامها باستراتيجية تنويع الأسواق.

وحافظت مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ورابطة الدول المستقلة، ودول أوروبا الشرقية على حصتها عند 10% لكل منها. كما أسهمت الأميركتان الشمالية والجنوبية بنسبة نمو بلغت 7% من إجمالي أعداد الزوّار. أما منطقة إفريقيا فسجلت نسبة 5%، فيما بلغت حصة أستراليا 1%.

وجاء هذا النمو الثابت في الأسواق الرئيسة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مدعوماً بتنفيذ حملات ترويجية ومبادرات مصممة خصيصاً للأسواق والوجهات المستهدفة، والتي تضمنت أحدث أجزاء الفيلم الترويجي (#كن_ضيفي) من بطولة نجم بوليوود الشهير شاروخان، والذي يستهدف الجمهور الهندي في كل مكان، وحقق الفيلم 160 مليون مشاهدة.

كما حافظ القطاع الفندقي على زخمه بتسجيل نسبة إشغال مرتفعة وصلت إلى 84%، وهو ما يؤكد قدرته على تحقيق نتائج قوية على الرغم من زيادة المعروض من الغرف الفندقية، حيث سجلت مختلف فئات المنشآت الفندقية في المدينة نحو 8.63 ملايين ليلة فندقية محجوزة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019.

وقال المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، هلال سعيد المري، إن «قطاع السياحة في دبي يعد من أهم الركائز الأساسية ترابطاً وتنوعاً في الناتج المحلي للإمارة، وهو ما يجعل مساهمته الاقتصادية ضرورية لتعزيز النمو بشكل عام».

وأضاف المري: «في هذا الإطار نعمل وفق استراتيجية السياحة 2022 – 2025، التي تتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تدعمها العديد من البرامج الاستراتيجية التي يتم العمل على استكمالها خلال 2020-2022»، مشيراً إلى أنه تم فعلياً إنجاز أكثر من 70% منها، انطلاقاً من إدراكنا لضرورة الإسراع في عملية الإنجاز.

وأكد أن «الإحصاءات الخاصة بالربع الأول من العام الجاري ما هي إلا انعكاس لنجاحات العديد من المبادرات المستمرة وجهود جميع شركائنا في القطاع، ليس فقط على مستوى الوجهات وعدد الزوار التي أسفرت عنها الحملات الترويجية الإقليمية والعالمية وحسب، وإنما من خلال البرامج والعروض التي تقدمها الوجهات، والأهم من ذلك التأكيد على قدرة دبي على الوفاء بوعودها والتزاماتها أمام جميع زوارها».

سلوك الزوار

أظهر تقرير استطلاع رأي الزوار الدوليين لدبي الذي يراقب سلوك الزوار وتفاعلهم في الأماكن التي يزورونها في مختلف أرجاء الإمارة، أن 99.8% من الزوار كانوا سعداء أو سعداء للغاية، فيما أعرب 99.7% منهم عن حماسهم لترشيح دبي للزيارة لدى الأصدقاء أو العائلة.

8.63

ملايين ليلة فندقية

محجوزة في دبي

خلال الربع الأول

من 2019.