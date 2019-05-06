اقتصادية دبي تبدأ زيارات ميدانية إلى منافذ البيع والأسواق

المصدر: سامح عوض الله - دبي

بدأ مفتشون تابعون لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، سلسلة من الزيارات الميدانية، إلى الأسواق وكبرى منافذ البيع على مستوى إمارة دبي، حيث تأتي هذه الزيارات بالتزامن مع شهر رمضان، الذي يشهد نمواً لافتاً في الطلب على السلع والمنتجات، خصوصاً الغذائية منها، طوال الشهر وعيد الفطر.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي، أحمد الزعابي، لـ«الإمارات اليوم»، إن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يهدف من تلك الحملات إلى تعزيز الرقابة على منافذ البيع والأسواق، والتأكيد على أهمية توازن العلاقة بين التاجر والمستهلك، بما يسهم في رفع مستوى الممارسة التجارية، خصوصاً خلال شهر رمضان، مشيراً إلى أن أولى الزيارات استهدفت مجموعة محددة من منافذ البيع الكبرى شملت: «اللولو هايبرماركت» و«كارفور» و«جمعية الاتحاد».

وأضاف أن الهدف الرئيس من الزيارات كان التأكد من المعايير الأساسية لتنظيم العروض التجارية، لافتاً إلى أنه تم التنبيه على المنافذ بأهمية التأكيد على ضرورة مطابقة الأسعار على رفوف العرض مع السعر عند صندوق الدفع.

وذكر الزعابي أن مفتشي اقتصادية دبي لاحظوا بعض الممارسات الخاطئة خلال الزيارات التفتيشية، لكن جرى تصحيحها من خلال التنبيه على المسؤولين في المنافذ من دون تسجيل مخالفات.

ودعا الزعابي المراكز التجارية ومنافذ البيع إلى توضيح سياساتها للمستهلكين وإبراز الأسعار، والتعامل بشفافية مع المستهلكين، مؤكداً أن الحملات مستمرة خلال شهر رمضان.

وأوضح أن الحملات تنقسم إلى قسمين، الأول يخص الحملات التوعوية والتفتيشية، بينما الثاني يتعلق بحملات المتسوق السري لمواجهة أي ممارسات سلبية، والتحقق من شكاوى المستهلكين.

وأشار الزعابي إلى أن إدارة حماية المستهلك تسعى إلى تعزيز الثقة والشراكة مع القطاع الخاص، من خلال الاطلاع على أبرز الممارسات المتبعة من قبل التجار، والتأكد من التزامهم بمعايير اقتصادية دبي، مشدداً على حرص اقتصادية دبي على عدم تكرار المخالفات والحد منها.

ودعا الزعابي المستهلكين إلى ضرورة التواصل مع اقتصادية دبي من خلال مركز الاتصال 600545555، وذلك في حال تقديم الشكاوى أو طرح الاستفسارات، لافتاً إلى أنه يمكن للمستهلكين تسجيل أي شكاوى أو ملاحظات عبر تطبيق «مستهلك دبي» المتوافر على متجرَي «أب ستور» و«غوغل بلاي».

تنظيم حملات سرية لمواجهة أي ممارسات سلبية، والتحقق من شكاوى المستهلكين.