23.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أبريل

المصدر: مدحت السويفي - دبي

حقق إجمالي التصرّفات العقارية في دبي (بيع ورهن فقط)، خلال أبريل الماضي، نحو 23.3 مليار درهم، مقارنة بـ18 مليار درهم إجمالي التصرفات في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قيمتها 5.3 مليارات درهم وبنسبة نمو 29.4%.

من جانبهم، عزا عقاريون هذا الارتفاع في التصرفات العقارية، إلى المحفزات والتسهيلات التي يقدمها معظم المطورين العقاريين، متوقعين ارتفاع معدلات التصرفات خلال الأشهر المقبلة بالتزامن مع استمرارية العروض وتنوّعها، إضافة إلى الصفقات العقارية الكبيرة التي يتم عقدها من وقت إلى آخر.

وتفصيلاً، حقق إجمالي التصرّفات العقارية في دبي (بيع ورهن فقط)، خلال أبريل الماضي، نحو 23.3 مليار درهم، بزيادة نحو 5.3 مليارات درهم، وبنمو 29.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الذي سجلت فيه التصرفات نحو 18 مليار درهم.

وتوزعت قيمة التصرفات خلال الشهر الماضي بين 18.6 مليار درهم رهون عقارية، و4.7 مليارات درهم للمبيعات. وشهد معدل التصرفات تسجيل قيمة مرتفعة خلال يوم واحد فقط (الموافق 7 أبريل الماضي) حيث سجل 13.9 مليار درهم.

من جانبه، قال المدير الإداري في شركة «هاربور» العقارية، مهند الوادية، إن «النمو الكبير في التصرفات العقارية بدبي، يرجع إلى العروض الشرائية التي يعرضها المطوّرين العقاريين في السوق، خصوصاً في ما يتعلق بالشراء على الخارطة»، مشيراً إلى أن كثيراً من المطورين العقاريين يضعون استراتيجيات للتسويق والمبيعات بما يلبي رغبات المتعاملين، ويتناسب مع ظروف السوق، وهو ما ظهر في تسهيلات السداد على فترات طويلة نسبياً، ووصول قيمة الدفعة المقدمة إلى (صفر)، إضافة إلى وصول الأسعار في كثير من العقارات، لاسيما «على الخارطة» إلى معدلات مغرية للشراء.

وأضاف أنه «رغم زيادة المعروض العقاري في السوق حالياً، فإن الزيادة في أعداد سكان دبي، بالتزامن مع اقتراب تنظيم المدينة لأحداث كبيرة مثل (إكسبو 2020 دبي)، وخطط الوصول بعدد السياح إلى 25 مليون زائر، ودخول مستثمرين جدد، قادرة على استيعاب الزيادة في المعروض»، مشيراً إلى وجود حركة مستمرة في قطاع العقارات، بالتزامن مع المشروعات التي تطلقها حكومة دبي، التي ستجذب العديد من المستثمرين للإقامة في الإمارة.

من جهته، قالت مديرة قسم الأبحاث والبيانات لدى «بروبرتي فايندر»، لينيت عباد، إن «هناك وفرة من الصفقات العقارية التجارية عالية القيمة شهدتها دبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019، وهو ما رفع التصرفات العقارية. وتضمنت معظم هذه الصفقات المدارس والمستشفيات وقطع الأراضي التي استحوذت عليها جهات التطوير العقاري الرئيسة».

وأشارت إلى أن السوق تواصل نشاطها المُعتاد دون أي تراجع، حيث يجري العمل لاستكمال العديد من المشروعات والوحدات العقارية في مناطق جديدة، ونشهد إبرام عدد كبير من الصفقات على مستوى السوق الثانوية، وسوق بيع العقارات «على الخارطة».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة ستاندرد لإدارة العقارات»، عبدالكريم الملا، إن «هناك أسباباً عدة وراء ارتفاع التصرفات العقارية منذ بداية العام الجاري، التي زادت وتيرتها في شهر أبريل الماضي، أبرزها أن المشتري الموجود في السوق حالياً، استفاد من تراجع الأسعار في حسم قراره الشرائي والدخول إلى السوق، ما انعكس في زيادة التصرفات العقارية، إضافة إلى التسهيلات التي يقدمها المطورون للمشترين في الوقت الحالي، وتوافر التمويل من جانبهم في كثير من الأحيان، وهي تزيد من وتيرة التصرفات أيضاً».

وأضاف أن «وجود فئات جيدة من العقارات بأسعار معقولة، وفي متناول كثير من الفئات، لاسيما ذوي الدخل المحدود، شجع كثيرين على التحول من الإيجار إلى التملك. وأكد أن أسعار العقارات في سوق دبي وصلت إلى مستويات مغرية جداً للشراء».