مساهمون في «تعاونية الاتحاد» يشكون صعوبات في تداول أسهمهم

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أكد مساهمون في جمعية «تعاونية الاتحاد» مواجهتهم صعوبات في تداول أسهمهم عبر النظام الحالي الذي تفرضه «التعاونية»، الذي يشترط عرض الأسهم عبر المنافذ التي تخصصها وعبر طلبات بأسعار محددة، وليس بشكل ثنائي بين بائعين ومشترين أو من خلال وسطاء، فضلاً عن أن عملية البيع قد تستغرق وقتاً طويلاً لتنفيذها.

من جانبها، أفادت إدارة «تعاونية الاتحاد» بأنها ستتيح تداول الأسهم لمساهمي التعاونية عبر منصة تطبيق بالهواتف الذكية خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتة إلى أنها بصدد إنجاز المشروع حالياً، الذي سيتيح التداول الإلكتروني للأسهم وفقاً للعرض والطلب دون وساطات عبر الهواتف.

وتفصيلاً، قال المساهم (م.ص)، إنه واجه صعوبات في عمليات تداول أسهمه مع النظام التي تفرضه «التعاونية»، من خلال العرض عبر المنافذ التي تخصصها عبر طلبات وبأسعار محددة، ومنع المساهمين من التداول خارج مكاتب «التعاونية»، حتى إذا كان مشترون متفق معهم بشكل شخصي على البيع بسعر محدد.

وأكد المساهم (ع.س)، أنه قدم طلباً لبيع أسهمه وانتظر لفترة أسبوع ولم يتم بيعها، على الرغم من اتباعه لاشتراطات «التعاونية»، إلا أنهم بعد أسبوع طلبوا منه العودة لتجديد الطلب وفق السعر الحالي بالأسواق دون الموافقة على وضع السعر الخاص به.

وأوضح المساهم (أ. ع)، أن هناك عدداً من المساهمين يفضلون بيع أسهمهم للاستفادة من أموالها في احتياجات شخصية، ولكن منع المساهمين من التداول خارج مكاتب «التعاونية» يعرقل عملية البيع. في المقابل، قال مدير إدارة التسويق والسعادة في «تعاونية الاتحاد»، سهيل البستكي، إن «(التعاونية) بصدد الانتهاء حالياً من مبادرة جديدة تتيح لمساهميها التداول الإلكتروني لأسهمهم عبر تطبيق على الهواتف الذكية»، لافتاً إلى أن «(التعاونية) ستتيح التطبيق للمساهمين خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد إنجاز خطوات متقدمة في إعداده».

وأوضح أن «(التعاونية) ستتيح التداول الإلكتروني وفق العرض والطلب السوقي دون وساطات عبر منصات الهواتف الذكية، بما يتيح مشاهدة الأسهم المعروضة والمطلوبة دون تدخل (التعاونية)، وذلك عبر حساب لكل مساهم حتى يتمكن من الشراء أو البيع». وتابع: «ستعمل (التعاونية) على اتاحة قناة إضافية للتداول عبر نافذة مركز المساهمين في (التعاونية)».

وأضاف البستكي أن «النظام الحالي الذي تفرضه (التعاونية) لتداول الأسهم، من خلال منافذها فقط يعدّ نظاماً مؤقتاً، حتى يتم إطلاق التطبيق الإلكتروني»، مبيناً أن «النظام الحالي الذي يعتبره البعض يصعب من عمليات التداول، يعدّ الأفضل لمصلحة معظم المساهمين، إذ إنه يواجه بعض ممارسات (الدلالين) أو الوسطاء للتأثير في قيمة السهم خلال الفترة الماضية».

وقال إن «(التعاونية) وضعت خلال الفترة الأخيرة طلب البيع عبر متوسط سعر الأسهم في السوق، مع إعطاء الحق للمساهم في أن يزيد أو ينقص نسبة 5% من القيمة السعرية المتوسطة للسهم، على أن يتم تجديد الطلب كل سبعة أيام، عند عدم بيع الأسهم».

وأوضح أن «بعض المساهمين الذين يستغربون من استغراق وقت طويل في عملية البيع، لا يدركون سياسات العرض والطلب للأسهم في الأسواق، وأن المعروض يكون مرتفعاً خلال تلك الفترة، خصوصاً بعد انتهاء الجمعية العمومية بنهاية شهر مارس الماضي، ومع توزيع منحة أسهم بنسبة 16%».

وأشار إلى أن «عدد المساهمين في (التعاونية) يصل حالياً إلى 33 ألف مساهم، والتطبيق الجديد سيتيح لهم خطوات أسهل وأسرع للتداول دون الاعتماد على وسطاء».