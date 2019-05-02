اقتصادية أبوظبي تطلق مرصدا الكترونيا لمراقبة أسعار السلع في رمضان

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي انها ستطلق يوم الاثنين المقبل مرصدا الكترونيا لمراقبة اسعار السلع في الامارة تزامنا مع شهر رمضان ما يمكن المستهلكين من الاطلاع على الأسعار في منافذ البيع الرئيسية المختلفة ومقارنة هذه الأسعار.

وأوضحت الدائرة خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها امس حول استعداداتها لشهر رمضان انها ستكثف حملاتها التفتيشية المفاجئة والعشوائية خلال شهر رمضان لمحاربة العروض السعرية الوهمية ومخالفة المنافذ التي تقوم بعرضها وحماية المستهلكين من مختلف الظواهر السلبية والممارسات الخاطئة من بعض المنشآت التجارية.

وأشارت الى ان عمليات التفتيش ستكون على مدار 24 ساعة يوميا خلال شهر رمضان وتشمل بصفة خاصة منافذ البيع ومحال الخضار والفواكه وأسواق المواشي ومحال بيع اللحوم ومحال الخياطة والصالونات الرجالية والنسائية.

وتفصيلا كشف المدير التنفيذي بالإنابة لمركز أبوظبي للأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي محمد على المرر ان الدائرة ستطلق يوم الاثنين المقبل مرصدا الكترونيا لمراقبة اسعار السلع في الامارة تزامنا مع شهر رمضان وذلك بالتعاون مع مركز الإحصاء في أبوظبي.

وأوضح المرر خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الدائرة امس حول استعداداتها خلال شهر رمضان ان المرصد الجديد الذي يأتي في اطار جهود الدائرة لتكثيف الرقابة على الأسواق تزامنا مع رمضان ويستهدف تمكين المستهلكين من الاطلاع على الأسعار في منافذ البيع الرئيسية المختلفة ومقارنة هذه الأسعار واختيار الأنسب لشرائه.

ولفت المرر الى ان الدائرة ستكثف حملاتها التفتيشية المفاجئة والعشوائية خلال شهر رمضان لمحاربة العروض السعرية الوهمية ومخالفة المنافذ التي تقوم بعرضها كذلك لحماية المستهلكين من مختلف الظواهر السلبية والممارسات الخاطئة من بعض المنشآت التجارية خلال المواسم والمناسبات.

ونوه الى ان حملات التفتيش التي تقوم بها الدائرة خلال شهر رمضان تركز كذلك على التحقق من وضع بطاقات الأسعار على البضائع المعروضة في مختلف المنشات التجارية وإصدار فواتير تتضمن البيانات بشكل واضح وصحيح وتطبيق تعميم استخدام اللغة العربية على الفواتير والالتزام بالأسعار المعلنة للسلع والخدمات وإصدار التصاريح الخاصة بالتنزيلات والعروض ووضع التصاريح في مكان بارز في مقر المنشاه بجانب التحقق من بطاقة الاوزان والوزن الحقيقي للمنتج.

وكشف المرر ان عمليات التفتيش ستكون على مدار 24 ساعة يوميا خلال شهر رمضان وتشمل أبو ظبي والعين والظفرة وتشمل منافذ البيع ومحال الخضار والفواكهة وأسواق المواشي ومحال بيع اللحوم ومحال الخياطة والصالونات الرجالية والنسائية.