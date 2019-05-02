578 مليون درهم صافي أرباح«أدنوك للتوزيع» الربعية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، أمس، عن ارتفاع صافي أرباح الربع الأول من عام 2019 بنسبة 6.6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 578 مليون درهم.

وارتفعت الربحية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء (دون مكاسب المخزونات)، خلال الربع الأول من عام 2019، محققة نمواً بنسبة 16.5%، لتبلغ 733 مليون درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت التدفقات المالية الحرة (الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء مطروحاً منها النفقات الرأسمالية)، ارتفاعاً بنسبة 24.9%، على أساس سنوي لتصل إلى 687 مليون درهم.

وواصلت ربحية الشركة تسجيل نتائج جيدة، حيث وصل هامش الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، إلى 15.4%، مقابل 13.6% في الربع الأول من عام 2018.

وارتفعت ربحية السهم، التي سجلتها الشركة في الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 6.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 0.046 درهم، كما ارتفعت بنسبة 29.6%، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.

وزاد عدد محطات بيع الوقود في شبكة «أدنوك للتوزيع» بدولة الإمارات، خلال الربع الأول من عام 2019، ليصل إلى 379 محطة، مع إضافة ثلاث محطات جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري. وارتفع عدد متاجر التجزئة إلى 252 متجراً، بما في ذلك 14 متجر «جيان» للخدمة السريعة، وارتفع إجمالي الأرباح غير النفطية للربع الأول من العام الجاري، بنسبة 9.2%، مقارنة بالربع الأول من عام 2018، حيث أسهم برنامج الشركة لإعادة تنشيط متاجر التجزئة في تعزيز تجربة التسوق، وكذلك في تحسين الهوامش الكلية وزيادة في متوسط حجم سلة المشتريات بنسبة 13.2%، خلال الربع الأول من عام 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.