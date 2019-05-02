فنادق تطرح عروضاً ترويجية للصيف بخصومات تصل إلى 35%

المصدر: أزاد عيشو – دبي

طرحت فنادق عاملة في الدولة عروضاً ترويجية خلال فصل الصيف المقبل على كل من الغرف والمطاعم، فضلاً عن المرافق الترفيهية والصحية بخصومات تصل نسبتها إلى نحو 35%، كما تشمل الإقامة المجانية مقابل الإنفاق.

وقال مديرون وعاملون في قطاع الضيافة على هامش معرض سوق السفر العربي 2019 الذي اختتم أعماله أمس، إن العروض تجعل أيضاً من السوق المحلية وجهة جاذبة للزوار طوال أشهر السنة في ظل الخدمات المتميزة وذات القيمة المضافة وبأسعار مناسبة لمختلف شرائح الزوار.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن لتلك العروض تأثيراً إيجابياً على معدلات الإشغال، متوقعين أداء جيداً للقطاع الفندقي خلال موسم الصيف الجاري، في ظل تنشيط هذه العروض للسياحة الداخلية علاوة على معدلات التدفق من الأسواق الدولية، خصوصاً في منطقة الخليج العربي والدول الأوروبية.

خدمات مجانية

وتفصيلاً، قالت مديرة الاتصالات والعلاقات العامة في «مجموعة جميرا»، ميساء تركاوي، إن المجموعة ستمدد خلال فصل الصيف العرض الخاص بسكان دولة الإمارات الذي يشمل خصم بقيمة 15% على أسعار الغرف المتاحة متضمناً وجبة الإفطار ووجبتي الغداء والعشاء في أكثر من 40 مطعماً من مطاعم المجموعة المشاركة.

وبينت تركاوي أنه إضافة إلى ذلك يشمل العرض المتاح الدخول المجاني وغير المحدود لحديقة الألعاب المائية «وايلد وادي».

من جهته، قال مدير إدارة التسويق في «مجموعة روتانا»، أمين دقاق إن المجموعة أطلقت عروضها الصيفية للموسم الجاري في جميع فنادقها المنتشرة بالسوق المحلية، حيث تم في هذا الإطار البدء بالحملات التسويقية، مشيراً إلى أن الخصومات في أسعار الغرف تصل إلى 20%، فضلاً عن عروض مخصصة للمطاعم في مختلف فنادق المجموعة.

وأضاف دقاق أن إنفاق 699 درهماً في هذه المطاعم يؤهل المتعامل للحصول على ليلة فندقية مجانية خلال فترة الصيف، موضحاً أن العروض تشمل أيضاً المشتركين في برنامج الولاء التابع للمجموعة.

وذكر أن هذه العروض تشجع على السياحة الداخلية والخليجية بشكل ملحوظ، إضافة إلى الأسواق الأوروبية.

وبين دقاق أن العروض تجعل أيضاً من السوق المحلية وجهة جاذبة للزوار طوال شهور السنة في ظل الخدمات المتميزة وذات القيمة المضافة وبأسعار مناسبة لمختلف شرائح الزوار.

وجهة مفضلة

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تايم للفنادق»، محمد عوض الله، إن أسعار الغرف الفندقية في السوق المحلية تشهد تراجعاً خلال فصل الصيف في ظل العروض التسويقية التي تطرحها الفنادق لرفع معدلات الإشغال إلى مستويات عالية.

وأكد أن العروض الترويجية لها دور كبير في جعل الإمارات وجهة سياحية مفضلة طوال شهور السنة وبالنسبة للزوار من مختلف الأسواق الإقليمية والدولية، ومن مختلف شرائح الزوار، خصوصاً الدخل المتوسط، مبيناً أن الأسعار عادة ما تكون أقل في العروض المتاحة في السوق بنسبة 35%.

وأوضح عوض الله أن المجموعة طرحت عرضاً يسري بين الفترة من الأول من يونيو المقبل حتى 30 سبتمبر 2019 لحجز غرفة في أي من الفنادق التابعة لها بسعر 188 درهماً شاملاً وجبة الإفطار، لافتاً إلى أن هذه العروض لها دور كبير في تشجيع السياحة داخل السوق المحلية أيضاً.

تأثير إيجابي

وفي السياق ذاته، قال نائب المدير العام في فندق «ورزيدنس البستان»، ياسر الموسى، إن الفندق يقدم العديد من العروض خلال فترة الصيف تصل نسبة الخصومات فيها إلى 25% على أسعار الغرف سواء لشركات السياحة أو وكلاء السفر المحليين.

وأكد أن للعروض تأثيراً إيجابياً على نسب الإشغال حيث نتوقع أداء جيداً لصيف هذا العام، موضحاً أن العروض تستهدف العائلات على منصات الحجز الإلكتروني مع ارتفاع نسبة الزوار القادمين من منطقة الخليج وعلى وجه الخصوص من السوق السعودية.

وأضاف الموسى: «بدأنا نلمس التأثير الإيجابي لاقتراب معرض (إكسبو 2020 دبي) من خلال الاستفسار حول الحجوزات لفترات طويلة تصل مدتها إلى ستة شهر من الزوار القادمين للمشاركة أو زيارة المعرض من أوروبا ومختلف أنحاء العالم».

عروض للعائلات

إلى ذلك، أفاد المدير العام لفندق شاطئ الراحة أبوظبي، كمال زياتي، بأن الفندق يقدم العديد من العروض الترويجية خلال فترة الصيف تصل نسبتها إلى 30%، وذلك لتعزيز الأداء ورفع نسب الإشغال.

وقال: «نحرص على أن تكون العروض التي تقدمها جذابة للعائلات لاستقطاب السياح الداخليين وكذلك العائلات من مختلف دول الخليج والدول الناطقة باللغة الروسية»، لافتاً إلى أن المؤشرات تدل على أن القطاع سيسجل أداء جيداً لصيف العام الجاري.

عائد جيد

من جانبه، توقع المدير الإقليمي للتسويق والمبيعات في فنادق ومنتجعات «ميلينيوم الشرق الأوسط وإفريقيا»، أليكسندر سوسكي، أن يكون العائد على عروض الصيف للعام الجاري جيداً على غرار العامين الماضيين، مشيراً إلى أن فنادق المجموعة ستقدم خصماً بنسبة 20% على أفضل سعر متاح كسعر ترويجي على الحجوزات المسبقة خلال فترة الصيف، فضلاً عن خصومات مخصصة للمشتركين في برنامج الولاء.

طبيعة العروض

كشفت فنادق العنوان التابعة لـ«إعمار للضيافة» عروضاً لفصل الصيف لقضاء فترة أطول للإقامة في الفنادق التابعة لها، حيث تؤهل هذه العروض المتعاملين للحصول على ليلة مجانية مقابل الدفع لليلتين، وثلاث ليال مجانية مقابل حجز ست ليال مع حسومات للمشتركين في برنامجها للولاء، موضحة أن العروض تشمل الإقامة في فنادقها في الفترة بين الرابع من مايو الجاري و28 سبتمبر 2019.

وتركزت عروض الفنادق العاملة في السوق المحلية بالدرجة الأولى على منح خصومات لأسعار الغرف الفندقية تزداد وترتفع نسبتها بازدياد عدد الليالي التي ينوي النزيل قضاءها، فضلاً عن الإنفاق مقابل التمتع بخدمات مجانية للأطفال في المرافق الترفيهية، أو في المرافق الصحية إلى جانب خصومات على أسعار المطاعم، إضافة إلى وجبات إفطار مجانية وإمكانية ترقية الغرفة الفندقية.

وتتركز أغلبية هذه العروض في الفترة بين الأول من مايو الجاري إلى منتصف سبتمبر المقبل.