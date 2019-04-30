"اللولو" ترصد 110 مليون درهم لتخفيض 10 الاف سلعة في رمضان

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

أفاد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، بأن "الوزارة أطلقت أمس بالتعاون مع مجموعة "اللولو" التجارية للتجزئة مبادرات لعروض رمضانية تتضمن تخفيض اسعار مايتجاوز 10 ألاف سلعة غذائية واستهلاكية خلال الموسم الرمضاني بنسب تراوح بين 30% و75%".



وأشار لـ"الامارات اليوم" إلى أن "مجموعة "اللولو" التي نسقت مع الوزارة بشأن مبادرات التخفيض الرمضانية رصدت مبلغ 110 مليون درهم لتطبيق عروض تخفيض الأسعار والتي بدأت حاليا في 70 منفذ بيع في مختلف مناطق الدولة وتستمر طوال شهر رمضان وحتى نهاية أيام عيد الفطر.



وأضاف أن "المجموعة أبلغت الوزارة خلال لقاء عقدته بمقر "اللولو هايبر ماركت" في الفيجرة أمس، بأنها ستوفر نوعين من السلال الرمضانية وبقيم سعرية تتناسب مع احتياجات المستهلكين اذ سيبلغ سعر الاولى 85 درهما وتشتمل على 12 سلعة، فيما يبلغ سعر السلة الاخرى 120 درهما ويتضمن نحو 20 سلعة"، لافتا إلى أن "السلال الرمضانية تشهد طلبا متزايد خلال شهر رمضان لتوفيرها سلعة أساسية تتناسب مع احتياجات المستهلكين، وان المجموعة باعت خلال العام الماضي ما يقارب 600 ألف سلة رمضانية فيما تتوقع بيع نحو 700 ألف سلة خلال رمضان الجاري عبر فروعها ما زيادة تنوع محتويات السلال".



وأوضح أن "مجموعة "اللولو" أبلغت الوزارة بأنها ستطرح عروض التخفيضات خلال شهر رمضان عبر ستة حملات مختلفة، مع توفير تنوع في العلامات التجارية المطروحة واتاحة سلعا غذائية أساسية للمستهلكين خلال تلك العروض مثل الزيوت والارز والسكر والدواجن والاجبان والالبان".