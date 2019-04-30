أسعار الوقود خلال مايو ترتفع حتى 25 فلساً

المصدر: دبي-الإمارات اليوم

سجلت أسعار الوقود من البنزين بمشتقاته الثلاثة: «سوبر 98»، و«خصوصي 95»، و«إي بلس 91»، زيادة تصل إلى 25 فلساً للتر اعتباراً من الأول من مايو المقبل، مقارنة بأسعارها خلال أبريل الجاري، في ما سجل سعر لتر الديزل ارتفاعاً بلغ أربعة فلوس، وذلك بحسب الأسعار التي أعلنتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه، شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، ونشرتها مواقع شركات توزيع الوقود.

وارتفع سعر لتر بنزين فئة «سوبر 98» من 2.23 درهم خلال أبريل الجاري إلى 2.48 درهم في مايو المقبل، بزيادة قيمتها 25 فلساً، وسعر لتر البنزين فئة «خصوصي 95» من 2.11 درهم إلى 2.34 درهم، بارتفاع يبلغ 23 فلساً، وسعر لتر بنزين «إي بلس 91» من 2.04 درهم إلى 2.25 درهم، بزيادة قيمتها 21 فلساً.

وسجل سعر لتر الديزل زيادة طفيفة، ليرتفع من 2.49 درهم في أبريل الجاري إلى 2.53 درهم، اعتباراً من الأول من مايو المقبل، بزيادة قيمتها أربعة فلوس.

وتحدد أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط سواء صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.