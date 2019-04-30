دراسة لإطلاق مؤشر يقيس كلفة ممارسة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

وقعت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي، تنص على تعزيز التعاون ومشاركة البيانات والخبرات، والعمل على إعداد دراسة عن كلفة ممارسة الأعمال على الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، إن هذه الشراكة تسهم بشكل فعال في استدامة وتنافسية أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال استحداث مؤشر لقياس كلفة ممارسة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، الذي يسهم بدوره في متابعة أوضاع الشركات بشكل دوري، وتوفير البيانات اللازمة للجهات ذات العلاقة بهدف تسريع عملية اتخاذ القرار، وبالتالي تنمية ريادة الأعمال بإمارة دبي.

بدوره، أشار نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة تجارة وصناعة دبي، عتيق جمعة نصيب، إلى أن الشراكة مع «محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، تعتبر استراتيجية من أجل تسهيل ممارسة الأعمال، ودراسة البيئة المحفزة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، معتبراً التعاون لإطلاق مؤشر قياس كلفة ممارسة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، خطوة تندرج في إطار خطط التحفيز الاقتصادي لدعم بيئة الأعمال، وتعزيز جاذبية دبي وتنافسيتها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن المؤشر سيسهم في تسليط الضوء على التحديات والفرص، وتحفيز تضافر الجهود للعمل على تذليل هذه التحديات ومواجهتها، وفق رؤية واضحة تلبي المتطلبات المتزايدة للابتكار والإبداع في بيئة أعمال دبي.