أبوظبي تعيد هيكلة مشروعاتها الفندقية المستقبلية

المصدر: شريف اليماني - دبي

قال المدير التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، علي الشيبة، إن أبوظبي تعيد هيكلة مشروعاتها السياحية المستقبلية، لتقديم تجربة أكثر تنوعاً وإثراء للزوار.

وأضاف في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» خلال معرض سوق السفر العربي، أمس، أن أبوظبي تضم حالياً 35 ألف غرفة فندقية.

وذكر أن أبوظبي تركز أيضاً على السياحة الثقافية، إذ افتتحت قصر الحصن في ديسمبر 2018، وقصر الوطن في مارس 2019.

وكشف أن العاصمة استقبلت في عام 2018 أكثر من 10 ملايين زائر، مع نمو في عدد نزلاء الفنادق بنسبة 13%.

وأشار إلى أن أبوظبي تطلق حملات ترويجية على مدار العام لجذب السياح، مبيناً أن الجديد في هذا المجال خلال العام والأعوام المقبلة هو تخصيص حملة لكل سوق، مع رسالة ترويجية مختلفة وفقاً لثقافة البلد.

وأوضح أن الأسواق الرئيسة التي تستهدفها أبوظبي هي: فرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، وبريطانيا، وروسيا، فضلاً عن الصين والهند، ومناطق جديدة مثل كوريا الجنوبية، واليابان، وأستراليا، وأميركا، وكندا، لافتاً إلى أن أبوظبي تركز كذلك على السياح من السعودية والكويت.

وكشف الشيبة عن اتفاقات مع إمارة دبي، بحيث يتنقل السائح بين دبي وأبوظبي، خصوصاً الزائر القادم في رحلة أكثر من سبع ساعات، مشيراً إلى أن متوسط إقامة السائح في أبوظبي يراوح بين يومين وثلاثة أيام، لكننا نحاول أن نزيد تلك المدة، ولذلك طورنا منطقتي الظفرة والعين، لنرفع من فترة إقامة الزائر إلى خمسة أو ستة أيام.

وشدد الشيبة على أن العلاقة السياحية مع دبي تكاملية، إذ يجتمع المسؤولون من دبي وأبوظبي كل ثلاثة أشهر للتنسيق في ما بينهم، خصوصاً العمل مع المكاتب الإقليمية في الخارج والأسواق البعيدة مثل أميركا، وكندا، وأستراليا، وكوريا، واليابان.

ولفت إلى أن أبوظبي أطلقت مبادرة «غدا 21» التي تعتبر مسرعات للمشروعات التطويرية في الإمارة، ومن ضمن المبادرة ميزانية لتطوير البنية التحتية السياحية في أبوظبي تصل إلى 500 مليون درهم، لعمل حملات ترويجية، وتطوير رزنامة الفعاليات.

وقال إن الدائرة وقعت مذكرة تفاهم مع «إكسبو 2020 دبي» للترويج السياحي المشترك بين أبوظبي كوجهة سياحية و«إكسبو 2020 دبي» من خلال مكاتب أبوظبي الخارجية، كما ستكون هناك حملات مشتركة مع المعرض لاستقطاب الزوار من خلال الترويج لأبوظبي كوجهة سياحية، و«إكسبو» كمعرض.