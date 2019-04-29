«ماريوت» تعتزم افتتاح 15 فندقاً جديداً في الإمارات خلال 5 أعوام

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت شركة «ماريوت الدولية» بأنها تخطط لافتتاح 15 فندقاً جديداً في دولة الإمارات خلال الأعوام الخمسة المقبلة، ما يعزز من موقع الشركة في صدارة مشغلي الفنادق في السوق الإماراتية.

وقال الرئيس والمدير الإداري لشركة «ماريوت الدولية» في الشرق الأوسط وإفريقيا، أليكس كيرياكيدس، إن «محفظة الشركة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تضم 225 فندقاً وأكثر من 58 ألف غرفة مع 21 علامة فندقية ضمن 29 دولة»، مشيراً إلى أن «الشركة تواصل توسيع محفظة أعمالها في المنطقة بنسبة تفوق 45% من خلال افتتاح أكثر من 100 فندق جديد، ما يمثل إضافة أكثر من 26 ألف غرفة بحلول نهاية عام 2023».

وأضاف كيرياكيدس لـ«الإمارات اليوم»، على هامش معرض سوق السفر العربي 2019 الذي انطلقت فعالياته أمس، أن «توقعات (ماريوت الدولية) تشير إلى أن قيمة مشروعاتها المستقبلية لعام 2023 في الشرق الأوسط وافريقيا تمثّل نحو ثمانية مليارات دولار من الاستثمارات الخاصة بأصحاب المنشآت، فيما من المتوقع أن توفر ما يزيد على 20 ألف فرصة عمل على امتداد المنطقة».

وذكر أن «قطاع الضيافة في دولة الإمارات يلعب دوراً مهماً في تعزيز الاقتصاد ككل وسيستمر في هذا الدور، كما تواصل دولة الإمارات الارتقاء بوصفها وجهة عالمية للعمل والترفيه علاوة على سهولة الوصول إليها بفضل العروض التي تقدمها شركات الطيران فيها».

وأوضح كيرياكيدس أن «التركيز كان منصباً على الفنادق الفاخرة والمرموقة في ما مضى ضمن هذه السوق، لكننا نشهد اليوم طلباً متزايداً على فنادق الفئة المتوسطة، بهدف إيجاد توازن بين خيارات الإقامة التي تتيحها هذه الوجهة لاستقطاب نزلاء من مختلف الشرائح بناء على الأسعار».

وقال: «تنطوي ظروف السوق على تحديات في كل أرجاء المنطقة والعالم، غير أن السوق الإماراتية تتميز بمستويات عالية من الابتكار تجعلها في مكانة رائدة واستثنائية، سواء بسبب سهولة السفر إلى الدولة أو التسهيلات المتعلقة بتأشيرة الدخول أو الجهود الرامية لاستقطاب المزيد من السياح في الأسواق المصدّرة إلى الإمارات ودبي أو التركيز على تطوير فنادق توفر أسعاراً متنوعة تناسب جميع الشرائح».

وبخصوص متوسط أسعار الغرف الفندقية والعوائد، أفاد كيرياكيدس، بأن «دولة الإمارات سجلت نمواً إيجابياً في قطاع السياحة خلال العام الماضي، فيما نشهد خلال العام الجاري زخماً متنامياً».

وذكر أن «السوق الإماراتية التي تعد فريدة ومغرية، مستمرة باستقطاب المسافرين بغرض العمل أو الترفيه من الأسواق المصدرة القائمة والجديدة على حدّ سواء»، لافتة إلى مواصلة الشركة تركيزها على الاستفادة من محفظة علاماتها المتنوعة لابتكار تجارب سفر تلبي مختلف أذواق واحتياجات الضيوف.

وأضاف كيرياكيدس: «نحن متفائلون جداً بشأن دولة الإمارات، ونواصل استكشاف الفرص الكفيلة بتعزيز نمو شركتنا في الدولة».