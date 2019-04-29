«حياة للفنادق» تخطط لافتتاح 13 فندقاً جديداً في المنطقة بحلول 2023

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت مجموعة حياة للفنادق بأنها تخطط لافتتاح 13 فندقاً جديداً بحلول عام 2023 في منطقة الشرق الأوسط، تضم 3400 غرفة، مشيرة إلى أن السوقين الإماراتية والسعودية ستشهدان افتتاح ستة فنادق، ضمن استراتيجية توسع المجموعة للسنوات الثلاث المقبلة.

وأكدت المجموعة لـ«الإمارات اليوم»، أن تحقيق النمو والتوسع في سوق ديناميكية مثل دولة الإمارات الزاخرة بالفرص، يشكل عنصراً أساسياً في استراتيجية النمو العالمي للمجموعة.

وتفصيلاً، قال نائب رئيس التطوير الإقليمي في مجموعة حياة للفنادق، لودفيج بولدوكيان، إن «المجموعة شاركت في المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي 2019 برأس الخيمة، خلال الفترة من التاسع إلى 11 من أبريل الجاري، للتعرف إلى الفرص الموجودة والاستثمارات الفندقية الكبيرة في المنطقة، خصوصاً في دولة الإمارات والسعودية»، متوقعاً افتتاح المجموعة 13 فندقاً جديداً بحلول عام 2023 في منطقة الشرق الأوسط، تضم 3400 غرفة».

وأضاف بولدوكيان لـ«الإمارات اليوم» أن «تحقيق النمو والتوسع في سوق ديناميكية مثل منطقة الشرق الأوسط، لاسيما دولة الإمارات الزاخرة بالفرص، يشكل عنصراً أساسياً في استراتيجية النمو العالمي التي تنتهجها (حياة للفنادق)، والتي تقوم حالياً بإدارة وتشغيل 19 فندقاً متخصصاً بالخدمات الشاملة والخدمات المختارة في المنطقة، وتضم أكثر من 6000 غرفة فندقية».

وأشار بولدوكيان إلى أن «المجموعة، التي بدأت رحلتها في منطقة الشرق الأوسط عام 1980، من خلال إطلاق فندق (حياة ريجنسي دبي)، تخطط لمضاعفة عدد فنادقها في المنطقة بحلول عام 2023، عبر إطلاق مجموعة من المشروعات المرتقبة»، لافتاً إلى أن «التوقعات تشير إلى ارتفاع أعداد الزوار في المنطقة خلال الأعوام المقبلة، حيث يسهم نمو حركة السياحة في تسريع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، خصوصاً دولة الإمارات التي سجلت معدلات نمو قياسية في الحركة السياحية».

وذكر أن «الإمارات والسعودية ستشهدان افتتاح ستة فنادق جديدة للمجموعة، ضمن استراتيجية التوسع، على مدى الأعوام الثلاث المقبلة، مع وجود خطط لإطلاق علامة تجارية جديدة في المنطقة بحلول عام 2022».

وبين بولدوكيان أن «فندق (أنداز كابيتال جيت أبوظبي)، يمثل أول فندق يحمل علامة (أنداز) في منطقة الشرق الأوسط من مجموعة حياة للفنادق العصرية، وتم افتتاحه العام الماضي»، مشيراً إلى أن «علامة (حياة بليس)، التي تم إطلاقها فعلياً في دولة الإمارات، ستسجل حضورها الأول في السعودية خلال العام الجاري».

مدة الرحلات والإنفاق

أفادت مجموعة حياة للفنادق بأن المتوسط التراكمي لمدة الرحلات، بالنسبة للمسافرين في منطقة الشرق الأوسط، يراوح بين 21 و42 يوماً في السنة (خلال الإجازة الصيفية وعطلات الأعياد).

وذكرت أن الإحصاءات أظهرت أن الإنفاق على السفر، للشخص الواحد في اليوم، يراوح بين 1600 و4100 دولار، بما في ذلك كلفة تذاكر الطيران، فيما يفضّل 51% من المسافرين بالمنطقة استخدام التكنولوجيا المتطورة في استكشاف المعالم السياحية، وحجز غرف الفنادق عبر الأدوات التكنولوجية، مثل الأجهزة الذكية والحواسيب الشخصية المحمولة.

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فندقاً متخصصاً بالخدمات الشاملة والمختارة، تديرها «حياة» في المنطقة.