بالفيديو ..أحمد بن محمد يفتتح معرض سوق السفر العربي

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، صباح اليوم، في مركز دبي التجاري العالمي النسخة الـ26 من معرض "سوق السفر العربي".



وتجول سموه في أرجاء المعرض الذي تشارك في فعالياته على مدى أربعة أيام أكثر من 2500 شركة عارضة من جميع أنحاء العالم.



ووفقاً لشركة "ريد ترافيل إكزيبشنز"، الجهة المنظمة للمعرض يشارك في الحدث الأضخم في صناعة السفر والسياحة في الشرق الأوسط ممثلين عن 150 دولة، و65 جناحاً وطنياً، وأكثر من 100 عارض جديد يشاركون للمرة الأولى في هذا الحدث.

بالفيديو.. سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، يفتتح النسخة الـ26 من معرض "سوق السفر العربي" في دبي.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/N0Srzj3a8C — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 28, 2019