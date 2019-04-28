بالفيديو.. "طيران الإمارات" تعرض التصميم الجديد للصالون الجوي

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

عرضت "طيران الإمارات" خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي اليوم، التصميم الجديد للصالون الجوي لطائرة الإيرباص A380 الذي يتيح مساحة أكبر للجلوس ومقاعد إضافية قريبة من النوافذ على جانبي المنضدة المركزية، وتحتوي كل واحدة من مناطق الجلوس، المستوحاة من مقصورات اليخوت الخاصة، على طاولة ونافذة توفر إطلالة خارجية. ويستوعب الصالون الجوي 26 شخصاً.

وتم تزويد طائرات الإيرباص A380 بستائر عازلة للصوت لعزل الصالون الجوي عن المقصورات الأخرى، ويضم الصالون شاشة تلفزيون مسطحة قياس 55 بوصة تتيح للمسافرين الاطلاع على أحدث المعلومات عن رحلتهم أو الاستمتاع بالبث التلفزيوني الحي.