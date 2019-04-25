«دبي للاستثمار» تطرح 279 شقة في «الملتقى أفنيو»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة دبي للاستثمار، أمس، عن طرح «الملتقى أفنيو»، المرحلة الأحدث من مشروع «تلال مردف» المتعدد الاستخدامات، الذي يتم تطويره من قبل شركتها التابعة «دبي للاستثمار العقاري».

وأوضحت الشركة، في بيان، أن «الملتقى أفنيو» يتكون من سبعة مبانٍ مميزة، ويقع في قلب المخطط الرئيس من «تلال مردف»، كما يحتوي على 279 وحدة سكنية في ثلاثة مبانٍ، تراوح بين الاستوديوهات والشقق من غرفة واحدة وغرفتين، مضيفة أن هذه المرحلة تضم، أيضاً، فندق ميلينيوم المكون من 116 غرفة و134 شقة فندقية، ومجموعة من المطاعم والمقاهي ومساحات التجزئة.

وأشارت إلى أنه بفضل موقعه الاستراتيجي، على بعد 10 دقائق فقط من مطار دبي الدولي، وسهولة الوصول إلى جميع أنحاء المدينة ومناطقها التجارية، سيكون «تلال مردف» من أكثر المناطق السكنية جاذبية في قلب دبي، للمشترين والمستثمرين الدوليين.

وقال المدير العام لشركة دبي للاستثمار العقاري، عبيد محمد السلامي: «نفخر بإطلاق المبيعات في (الملتقى أفنيو)، وطرح مزيج من العروض للوحدات السكنية من الاستوديوهات والشقق من غرفة واحدة، في المجمع الوحيد للتملك الحر في منطقة مردف حتى الآن، لنقدم من خلاله عروضاً مميزة وفريدة من نوعها للمشترين».

وأضاف أن «(الملتقى أفنيو) يقدم عرضاً جذاباً بأسعار معقولة للأفراد والأسر الصغيرة والمستثمرين، كما سيوفر للمقيمين فيه أسلوب حياة حيوياً، في موقع يمزج بين سمات المناطق الحضرية، والتصميم العصري والمرافق والخدمات الراقية، نظراً لموقعه الاستراتيجي على مقربة من حديقة مشرف».

يشار إلى أن «تلال مردف» يعد مشروعاً متعدد الاستخدامات للأغراض السكنية والتجارية والتجزئة، ويمتد على مساحة مليون قدم مربعة قرب حديقة مشرف. وتبلغ مساحة المشروع البنائية أربعة ملايين قدم مربعة، ويضم 1500 شقة، ضمن مجموعة من الاستوديوهات والشقق من غرفة واحدة وثلاث غرف، فضلاً عن وحدات «الدوبلكس».