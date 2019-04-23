53% من سياح دبي يأتون من هذه الدول

المصدر: أزاد عيشو – دبي

أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي أن الأسواق الثمانية الرئيسية الأولى المصدّرة للزوّار إلى دبي استحوذت على 52.76% من إجمالي أعداد السياح القادمين إلى الإمارة خلال العام الماضي.

واختتم قطاع السياحة عام 2018 بنتائج إيجابية مع استقبال دبي لنحو 16 مليون زائر دولي الأمر الذي يؤكد قوة جاذبيتها كوجهة عالمية مفضّلة.

ووفقاً للدائرة، فقد ساهمت الأسواق الرئيسية لدبي في تحقيق نمو ملحوظ في أعداد الزوار القادمين منها بما يعزّز من قطاع السياحة لتحقيق أهداف الاستراتيجية السياحية 2022-2025 الرامية إلى استقبال المزيد من الزوّار الدوليين سنوياً بحلول 2025، فضلاً عن زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدبي.

وسجلت فنادق دبي خلال العام 2018 أكثر من 30.13 مليون ليلة، وواصلت دبي تقديم مجموعة متنوعة ورائعة من التجارب السياحية التي تعمل كعناصر أساسية لزيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، بما يعكس قدرة المدينة على الارتقاء بما تقدمه سواء للزوار الجدد أو ممن يكررون زياراتهم لها.

والأسواق الثمانية الأولى المصدّرة للزوّار إلى دبي لعام 2018 على النحو التالي (بالألف زائر):

· الهند: 2,032

· السعودية: 1,568

· المملكة المتحدة: 1,212

· الصين: 857

· سلطنة عمان: 829

· روسيا: 678

· الولايات المتحدة: 656

· ألمانيا: 567