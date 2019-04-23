«ألبن كابيتال»: 381.8 مليار درهم مبيعات متوقعة للتجزئة في الإمارات حتى 2023

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

توقعت شركة «ألبن كابيتال» للاستشارات المصرفية والاستثمارية في تقرير لها، نمو مبيعات التجزئة في دولة الإمارات بنحو 5.1% سنوياً، في الفترة من عام 2018 إلى عام 2023، لتصل قيمتها إلى 104 مليارات دولار (381.8 مليار درهم) مع نهاية الفترة، بحصة تبلغ نسبتها 33.8% من إجمالي مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأرجعت الشركة، في تقريرها عن قطاع التجزئة في دول الخليج، الذي أطلقته في لقاء صحافي أمس، النمو المتوقع إلى عوامل عدة، من بينها اتساع القاعدة السكانية، والانتعاش المتوقع لأسعار النفط، وتزايد أعداد الوافدين، فضلاً عن استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي». وقال التقرير إن قطاع التجزئة في دولة الإمارات لايزال بين الأكثر جاذبية على مستوى المنطقة.

وأوضحت أن مبيعات التجزئة في دولة الإمارات نمت بنحو 3.8% في الفترة من عام 2012 إلى عام 2016 لتصل إلى 73 مليار دولار، أو ما يعادل 29.6% من مبيعات التجزئة في دول المجلس.

واستحوذت دولة الإمارات على حصة تبلغ 67.9% من إجمالي مبيعات التجزئة، باستثناء المواد الغذائية في دول المجلس، في وقت نمت فيه مبيعات المواد الغذائية بنحو 3% خلال الفترة نفسها.

وترجح «ألبن كابيتال» أن يستعيد قطاع التجزئة الخليجي زخمه، مدعوماً بالأسس القوية التي تشمل اتساع القاعدة السكانية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وازدهار القطاع السياحي في المنطقة.

وتوقعت الشركة أن تسجل مبيعات الأسواق الحرة في مطارات دبي وأبوظبي والبحرين نمواً سنوياً قدره 8.8%، بدءاً من عام 2018، لتصل إلى 4.8 مليارات دولار بحلول عام 2023.

ويُعزى هذا النمو القوي إلى الارتفاع المتوقع في أعداد المسافرين الناجم عن الأحداث الكبرى مثل «إكسبو 2020 دبي».

وقالت العضو المنتدب في «ألبن كابيتال»، سمينا أحمد، إن صناعة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت فترات حافلة بالتحديات خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الأسس طويلة الأمد للقطاع لاتزال صلبة.

من جانبه، قال المدير التنفيذي في الشركة، كريشنا داناك، إن تحول التغيرات في تفضيلات المستهلكين، والاعتماد المتنامي لمنصات التجارة الإلكترونية، يغير مشهد قطاع التجزئة في المنطقة، متوقعاً أن يشهد القطاع نمواً خلال السنوات الخمس المقبلة.