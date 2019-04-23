600 مليون درهم أرباح ربعية لـ «أبوظبي الإسلامي»

المصدر: أبوظبي ــ وام

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن نمو أرباحه الصافية بنسبة 1.7%، خلال الربع الأول من عام 2019، إلى 600.3 مليون درهم، بينما ارتفعت إيراداته بنسبة 5.3% إلى 1.436 مليار درهم، وذلك بفضل نمو أصول تمويل المتعاملين بنسبة 2.8% إلى 78.1 مليون درهم، وارتفاع دخل الاستثمارات بنسبة 57.5%، لتبلغ قيمته 185.3 مليون درهم، إضافة إلى زيادة دخل صرف العملات الأجنبية بنسبة 29.6%. وواصل المصرف سياسته الحذرة تجاه المخاطر، إذ بلغت مخصصات خسائر التمويل 186.4 مليون درهم.

وسجّل «أبوظبي الإسلامي» مستوى صحياً في معدل تمويل المتعاملين إلى الودائع عند 77.7%، خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2019، محافظاً بذلك على مكانته كأحد أكثر المصارف سيولةً في دولة الإمارات. وشهدت أصول تمويل المتعاملين نمواً بنسبة 2.8% على أساس سنوي. واستقر معدل كفاية رأس المال لمصرف أبوظبي الإسلامي بحسب معايير «بازل 3» عند 17.53%، وذلك كما في 31 مارس 2019.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي، مازن مناع: «نشهد زخماً جيداً في مجالات الأعمال التي نركز عليها، والتي خصصنا لها استثمارات كبيرة، بما في ذلك الخدمات المصرفية الرقمية وخدمات المعاملات الدولية».