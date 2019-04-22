10 أفكار تتأهل للمرحلة النهائية من «دبي لرواد الأعمال الذكية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستعد «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي لدعم ريادة الأعمال، للإعلان عن الفائزين بالدورة الرابعة من مسابقة «دبي لرواد الأعمال الذكية»، التي أطلقتها بالتعاون مع «دبي الذكية»، وذلك في 30 أبريل الجاري على هامش فعاليات منتدى «إنتربرايز أجيليتي 2019»، بعد أن تأهل 10 فائزين للمرحلة التقييمية النهائية من أصل 50 فكرة تأهلت للمرحلة الثانية من المسابقة من أصل 250 فكرة استقبلتها المسابقة في دورتها الحالية.

وأفادت «غرفة دبي»، في بيان، أمس، بأن لجنة متخصصة من المحكمين والخبراء من مجتمع ريادة الأعمال في دبي، اختارت أخيراً المتأهلين للمرحلة النهائية للمسابقة، حيث شملت لائحة الأفكار الـ10 التي تتنافس في المرحلة النهائية كلاً من شركة «بيليري» Peliere لتعزيز وتطوير قطاع الخدمات اللوجستية والشحن الجوي، عبر تحسين الاتصال والتجارة بين شركات الخطوط الجوية والشركات اللوجستية من خلال تقنية الـ«بلوك تشين» والعقود الذكية، إضافة إلى منصة «عربي» Arabee لتعليم اللغة العربية، ومنصة «سمبليفاي لابز» Simplifai Labs لإنشاء تجربة تسوق جديدة في العالم العربي، من خلال توفير حل مبتكر للعلامات التجارية الإلكترونية وتجارة التجزئة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأضافت أن اللائحة شملت أيضاً تطبيق «ديناري كاش» Denarii Cash لتحويل المبالغ المالية من دون رسوم، وتطبيق «إكسبنس» Xpence الذي يعتبر أول حساب مصرفي ذكي ورقمي لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة في منطقة الخليج، فضلاً عن منصة «جيفتراب» Giftrapp لإنشاء وتبادل قوائم الهدايا التي يرغب المستخدم بالحصول عليها.

كما شملت اللائحة تطبيق «مونوكل» لتوفير تجربة واقعية ثرية للسياح في دبي، ومنصة «بيك و بوست» Pic W Post لمساعدة الشركات الصغيرة على إنشاء تقارير المحاسبة وحساب فواتيرهم، فضلاً عن «بوكلافا» Booklava التي تعد أكبر منصة للكتب المسموعة في العالم العربي، ومنصة «ديزاين هوبز» Designhubz لمساعدة الشركات على تحويل تصاميمها وأعمالها الهندسية إلى جولات افتراضية ثلاثية الأبعاد.

«دبي للمشاريع الناشئة»

تعد مبادرة «دبي للمشاريع الناشئة»، التي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة دبي خلال عام 2016، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، التي تعمل تحت مظلة مدينة دبي الذكية، وتجسد قيمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، حيث تعتبر مصدراً رئيساً لرواد الأعمال في دبي.

المشروعات المشاركة في المسابقة تتمحور حول موضوعات «بلوك تشين» والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.