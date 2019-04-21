«هاي باي» ضمن أفضل 10 مبانٍ في الاستدامة عالمياً

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت سلطة واحة دبي للسيليكون، أمس، عن حصول مبنى «هاي باي» (High Bay) المملوك بالكامل من قبل الواحة على شهادة (LEED) البلاتينية، النسخة الرابعة للمباني القائمة عن فئة التشغيل والصيانة.

وتسلم نائب الرئيس التنفيذي للعمليات وشؤون العملاء في سلطة واحة دبي للسيليكون، الدكتور جمعة المطروشي، شهادة (LEED) البلاتينية من الرئيس التنفيذي للمجلس الأميركي للأبنية الخضراء، ماهيش رامانوجام.

ووفقاً لبيان السلطة، فقد تم إدراج المبنى على موقع arcskoru.com، وهو الأول على مستوى المنطقة، وضمن أفضل 10 مبانٍ على مستوى العالم في الاستدامة. كما يعد «هاي باي» أول مبنى يحصل على اعتماد النسخة الرابعة من مؤسسة (LEED) عن فئة العمليات والصيانة (O+M) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن برنامج (Earth LEED) المقدم من المجلس الأميركي للأبنية الخضراء.

وقال الدكتور جمعة المطروشي إن الإنجاز الجديد يؤكد التزام سلطة واحة دبي للسيليكون بتبني وتطبيق المعايير العالمية، التي تضمن توفير أفضل الخدمات لشركاء الأعمال في الواحة. كما يعكس فوزنا بهذه الشهادة الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في سبيل توفير بيئة، تُلهم القطاعين العام والخاص الاستمرار في تطوير مشروعات ترقى بمستويات المشروعات الداعمة للاستدامة.

وعبر عن ثقته بأن هذا الإنجاز، الذي حققته دبي، سيحفز الشركات والمناطق الحرة الأخرى في الدولة والمنطقة لتحذو حذوها.

إلى ذلك، أوضحت «دبي للسيليكون» أنه بهذا الإنجاز، يرتفع عدد مباني سلطة واحة دبي للسيليكون، الحاصلة على شهادة «ليد» البلاتينية إلى ثلاثة مبانٍ، إذ حصلت سابقاً على شهادة «ليد» البلاتينية للمقر الرئيس للواحة، ومبنى «تكنوبوينت».

وتقوم واحة دبي للسيليكون بالعديد من المبادرات ذات البعد البيئي، وفق استراتيجيتها الذكية، ومنها استبدال مصابيح الإنارة التقليدية، البالغ عددها 2000 وحدة، في الشوارع والطرق والمباني العامة بمصابيح LED الموفرة للطاقة، ما وفر أكثر من 50% من إجمالي الاستهلاك. كما اعتمدت سياسة إعادة تكرير المياه ومبادرات الري الفعالة، وعالجت 2.5 مليار غالون من المياه في محطة معالجة مياه الصرف الصحي منذ تركيبها.