نقل مراكز البيانات والتطبيقات الخاصة باقتصادية دبي إلى منصة «بالس»

المصدر: دبي ــ وام

أعلنت اقتصادية دبي و«دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن نجاحهما في نقل جميع مراكز البيانات والتطبيقات الخاصة بالدائرة إلى منصة دبي «بالس» المستندة إلى السحابة، في إنجاز جديد هو الأول من نوعه، منذ إطلاق المنصة المملوكة والمدارة من قبل «مكتب دبي الذكية» في عام 2017.

وتقدم منصة دبي «بالس» محفظة متكاملة وشاملة من الحلول الافتراضية المتقدمة والخاصة بمتطلبات مواقع الجهات الحكومية على الإنترنت، إضافة إلى تطبيقاتها وقواعد بياناتها وخدماتها المشتركة على منصة المدينة الذكية.

وكانت اقتصادية دبي من أوائل الجهات الحكومية التي أعلنت في «أسبوع جيتكس للتقنية 2017» عن التزامها بالاستفادة من الحلول والخدمات المتطورة التي تقدمها المنصة.

واعتبر نائب أول للرئيس لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعمليات المدينة الذكية في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مروان بن دلموك، الخطوة لحظة مميزة في تاريخ منصة دبي «بالس»، التي تشهد اليوم نجاح أول متعامل لها في نقل مراكز بياناته وتطبيقاته بشكل كامل، ليتم تخزينها وإدارتها في المنصة.

وقال إن النجاحات التي حققتها الدائرة نتيجة الاستفادة من الحلول التي توفرها المنصة، دليل على الكفاءة العالية وجودة الخدمات المقدمة، فضلاً عن الجهود المبذولة بالتعاون مع مكتب دبي الذكية، لتحقيق رؤية القيادة نحو تأسيس اقتصاد قائم على المعرفة، وضمان مستقبل أكثر ذكاء واستدامة وأماناً.

وأكد الالتزام بالعمل على تطوير المنصة، لتمكينها من تقديم خدمات عالية الجودة، تسهم في تعزيز كفاءة ومرونة عمليات جميع المتعاملين معها.

من جهته، قال مدير إدارة تقنية المعلومات في اقتصادية دبي، محمد القيزي، إن الانتقال الناجح لتطبيقاتنا ومراكز بياناتنا إلى منصة دبي «بالس» يمثل خطوة كبيرة لاقتصادية دبي، في إطار جهودها الرامية إلى دعم التحول الهيكلي لاقتصاد الإمارة إلى اقتصاد متنوع قائم على الخدمات.

وأكد أن الحلول المبتكرة التي قدمتها المنصة أسهمت في خفض التكاليف الإجمالية لخدمات تكنولوجيا المعلومات بشكل ملحوظ. وتابع: «نسعى إلى تحقيق مزيد من الفوائد التي من شأنها أن تعزز تنافسية ومكانة دبي».