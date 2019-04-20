4.25 دراهم انخفاضاً في سعر غرام الذهب خلال أسبوع

المصدر: الامارات اليوم

سجلت أسعار الذهب، نهاية الأسبوع الماضي، انخفاضات راوحت قيمتها بين ثلاثة و4.25 دراهم للغرام من مختلف العيارات مقارنة بمؤشرات أسعارها خلال الأسبوع السابق، وذلك بحسب الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.

وقال مسؤولو منافذ لتجارة المشغولات والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن انخفاض أسعار الذهب بنسب وصفت بـ«الكبيرة» أسهم في عودة الطلب على السبائك والعملات الذهبية بعد فترة من الركود عانتها تلك المنتجات، لافتين إلى أن السبائك ذات الأحجام الصغيرة استحوذت على معظم عمليات الشراء، فيما سجلت منافذ البيع تحسناً محدوداً في الطلب على شراء المشغولات.

أسعار العيارات

وتفصيلاً، حققت أسعار الذهب انخفاضات راوحت قيمتها بين ثلاثة و4.25 دراهم للغرام من مختلف العيارات، خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع قبل الماضي.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 154 درهماً، بانخفاض قيمته 4.25 دراهم، فيما سجل سعر الغرام من عيار 22 قيراطاً 144.5 درهماً، بتراجع قدره 3.75 دراهم.

ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 138.25 درهماً، بانخفاض بلغ 3.5 دراهم، بينما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 118.5 درهماً، بتراجع قدره ثلاثة دراهم.

عودة النشاط

إلى ذلك، أفاد مدير محل «ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، بأن «أسواق الذهب شهدت خلال الأيام الخمسة الماضية عودة لنشاط الطلب على شراء منتجات السبائك والعملات، بعدما سجلت أسعار الذهب معدلات تراجع بنسب كبيرة». واعتبر داهناك أن «تنشيط الطلب على السبائك والعملات ينعكس إيجاباً على منافذ البيع التي كانت تعاني ركوداً في الطلب على تلك المنتجات منذ فترة طويلة».

وأشار إلى أن «منافذ البيع سجلت تحسناً بنسب محدودة في الطلب على شراء المشغولات»، موضحاً أن «معظم عمليات الشراء للسبائك تركزت على المنتجات ذات الأحجام الصغيرة والأوزان القليلة التي تراوح بين خمسة و10 غرامات».

تراجع

من جهته، قال مدير محل «ماشوم للمجوهرات»، راجو باهي، إن «مبيعات الذهب تحسنت بشكل عام خلال الأسبوع الماضي، نتيجة تسجيل أسعار الذهب معدلات تراجع وصفت بـ(الكبيرة)»، مشيراً إلى أن «الطلب على السبائك والعملات كان لافتاً، بعدما كان يعاني منذ فترة طويلة حالة ركود».

وأضاف باهي أن «معظم المتعاملين في قطاع السبائك والعملات يقدمون حالياً على الشراء بحذر، سواء من خلال شراء كميات محدودة أو تركيز عمليات الشراء على الأوزان القليلة، مع ترقب تسجيل الذهب انخفاضات سعرية جديدة».

انعكاسات إيجابية

بدوره، ذكر مدير محل «مجوهرات عنان»، عبدالعزيز الخطيب، أن «الانخفاضات السعرية التي سجلها الذهب، أخيراً، كانت لها انعكاسات إيجابية على الأسواق، حيث ظهرت مؤشراتها من خلال تحسن الطلب على المشغولات، وإن كان بنسب محددة».

وأضاف أن «شراء السبائك والعملات زاد بنسب جيدة، بعد أن كانت هذه المنتجات تعاني حالة ركود خلال الفترة الماضية في الطلب عليها».

144.5

درهماً سعر غرام

الذهب من عيار 22

قيراطاً.