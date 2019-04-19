تقييم تأثيرات شبكات «الجيل الخامس» صحياً

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

كشف المدير التنفيذي لإدارة شؤون الطيف الترددي في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، المهندس طارق العوضي، أن الهيئة تعمل حالياً على اجراء مشاورات مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ووزارة الصحة، ومشغلي خدمات الاتصالات، لتقييم مدى تأثير الإشعاعات المتعلقة بتقنية شبكات الجيل الخامس على الصحة، والضمان الكامل لتجنب أي أضرار لها إن وجدت، مؤكداً أنه لم تثبت حتى الآن أي تأثيرات سلبية من هذه الإشعاعات.

وأضاف على هامش قمة «سامينا 2019» لقادة الاتصالات في جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي عقدت في دبي أمس، أن الشركات المصنعة والموردة لأجهزة نقل ترددات الجيل الخامس، تجري من جهتها اختبارات للتأكد من عدم تأثير تلك التقنيات على الصحة، قبل طرحها للبيع تجارياً، وذلك مع كثافة الموجة الترددية لموجاتها مقارنة مع تقنيات شبكات الجيل الرابع.

وأكد أن دولة الإمارات ستعمل على التوظيف المبكر لشبكات الجيل الخامس في مجالين يشملان تعزيز سرعة النطاق العريض للأجهزة المتوافقة، بإضافة إلى تقديم خدمات الاتصال اللاسلكي الثابتة التي توفّر الإنترنت في المنازل، باستخدام تكنولوجيا شبكة المحمول اللاسلكية بدلاً من الخطوط الثابتة.