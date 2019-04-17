«طيران الإمارات» تطرح عروضاً سعرية خاصة إلى وجهات مختارة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة «طيران الإمارات» عروضاً سعرية خاصة في دولة الإمارات للسفر إلى وجهات مختارة، ضمن شبكة خطوطها العالمية. وأوضحت الشركة أن العروض تسري على الحجوزات التي يتم إنجازها لغاية 30 أبريل الجاري، على أن يتم السفر حتى 28 فبراير 2020.

ووفقاً للشركة، تبدأ الأسعار للسفر في الدرجة السياحية من دبي إلى وجهات في الشرق الأوسط من 695 درهماً، وإلى وجهات في أوروبا من 1995 درهماً، وإلى وجهات في إفريقيا من 1345 درهماً، وإلى وجهات في أميركا الشمالية من 3995 درهماً، وإلى وجهات في آسيا والمحيط الهادئ من 795 درهماً.

أما الأسعار الخاصة للسفر في درجة رجال الأعمال، فتبدأ من 3595 درهماً إلى وجهات في الشرق الأوسط، ومن 9695 درهماً إلى وجهات في أوروبا، ومن 6195 درهماً إلى وجهات في إفريقيا، ومن 17 ألفاً و595 درهماً إلى وجهات في أميركا الشمالية، ومن 2945 درهماً إلى وجهات في آسيا والمحيط الهادئ.

ولفتت إلى أنه يمكن للمسافرين الحجز مع «الإمارات للعطلات» إلى سريلانكا والإقامة ثلاث ليال، ابتداءً من 2949 درهماً للشخص الواحد شاملاً تذاكر السفر.

ويحصل المتعاملون مع «طيران الإمارات» على فرصة الفوز بأحد برامج الإمارات للعطلات الستة للسفر إلى تايلاند وألمانيا والنمسا وجزر المالديف وموريشيوس وماليزيا، عندما يحجزون تذكرة سفرهم لغاية 30 أبريل الجاري.

وتتضمن الجائزة إقامة فندقية لثلاث ليال في فندق خمس نجوم وثلاث تذاكر سفر في الدرجة السياحية (لبالغين وطفل)، فيما يمكن للفائز استخدام البرنامج قبل 28 فبراير 2020.

إلى ذلك، أعلنت «طيران الإمارات»، أمس، عن إبرام اتفاقية «إنترلاين» في اتجاه واحد مع الناقلة الغانية «أفريكا وورلد إيرلاينز» ومقرها أكرا.

وأفادت «طيران الإمارات» بأن هذه الاتفاقية تفتح وجهات إفريقية جديدة أمام ركابها، إذ ستتيح لهم اعتباراً من مايو المقبل، مواصلة سفرهم إلى محطات مختارة عبر شبكة خطوط الناقلة الغانية في القارة الإفريقية.

وأوضحت أنه يمكن للمتعاملين مع «طيران الإمارات»، خصوصاً القادمين من الصين والهند وأستراليا عبر دبي، مواصلة سفرهم من أكرا على رحلات «أفريكا وورلد إيرلاينز» إلى العديد من الوجهات في غانا، مثل كوماسي، وتامالي، وسكوندي، تاكورادي، إضافة إلى وجهات إقليمية، مثل مونروفيا في ليبيريا، وفريتاون في سيراليون.

واضافت «طيران الإمارات» أنه يمكن الاختيار من بين سبع رحلات أسبوعياً من دبي إلى أكرا حتى الثاني من يونيو 2019، عندما تقوم الناقلة بزيادة رحلاتها على هذا الخط إلى 11 رحلة أسبوعياً، مشيرة إلى أن الاتفاقية الجديدة توفر لركاب «طيران الإمارات» مزيداً من الخيارات لمواصلة سفرهم من أكرا مع ما يصل إلى 10 رحلات يومياً إلى كوماسي، وأربع رحلات يومياً إلى تامالي وتاكورادي، وست رحلات أسبوعياً إلى مونروفيا وفريتاون.

وقال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» للعمليات التجارية في إفريقيا، أورهان عباس، إن «الاتفاقية بين (طيران الإمارات) و(أفريكا وورلد إيرلاينز) ستدعم التزامنا بتوفير المزيد من الوجهات لعملائنا في إفريقيا، إذ ستمكننا من التوسع في غرب القارة، من خلال رحلات مختارة مع الناقلة الغانية».

الأسعار في الدرجة

السياحية من دبي

إلى وجهات إقليمية

تبدأ من 695 درهماً.